Praha - Policie odhalila při kontrolách od srpna do prosince loňského roku 309 nezletilých při pití alkoholu, 17 z nich bylo mladší 15 let. Při kontrolách, které se zaměřují na zakázaný prodej alkoholu dětem v barech, restauracích a hernách, zkontrolovala celkem 9032 osob a téměř 2200 podniků. V tiskové zprávě o tom informovala Renata Povolná z odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Podobné kontroly provádí policie několikátým rokem po sobě. V roce 2017 se uskutečnily od začátku července do konce září, kdy policie odhalila 152 nezletilých pod vlivem alkoholu. Tehdy bylo zkontrolováno 2500 podniků a přes 9000 lidí.

Do loňských kontrol se zapojilo přes 2300 policistů a 1000 zástupců úřadů státní správy, mezi které patřili například celníci, hygienici, hasiči nebo zástupci obchodní inspekce. Kromě opilých nezletilých odhalili i dva pod vlivem omamných látek, dalších šest nezletilých mělo drogy u sebe.

Hlavním cílem akce je zjistit, zda prodejci či provozovatelé dodržují zákaz prodeje návykových látek a umožňují hazardní hraní osobám pod 18 let. "Česká republika je stále považována za zemi s vysokou spotřebou alkoholu, podle OECD je to přes 11 litrů čistého lihu na osobu za rok, což je spolu s Francií druhá příčka v Evropě, vede Litva. V neposlední řadě jsme země, která pití dětí toleruje už od raného věku v rodinách i ve společnosti," uvedla v tiskové zprávě národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Podobné akce podle ní budou pokračovat i v letošním roce.

U zkontrolovaných provozoven bylo zjištěno 542 přestupků, s alkoholem jich souviselo 162. Zjištěno bylo také 30 trestných činů.

Akce se zúčastnilo přes 200 pracovníků Celní správy, porušení předpisů zjistili v sedmi případech. Celníci zajistili 54 litrů lihovin, 18 automatů a hotovost 7400 korun. Porušení se týkalo značení lihu a tabákových výrobků, celníci během kontrol neobjevili v hernách žádné nezletilé.

Hasiči přišli v rámci kontrol na 1100 nedostatků, nejčastěji souvisely s označením čísla tísňového volání. Správní řízení bylo zahájeno ve 116 případech. Česká obchodní inspekce provedla 178 kontrol, porušení zákona zjistili inspektoři v 94 případech.

Kontroly loni provedli policisté a zástupci státní správy ve třech kolech. První se uskutečnilo od 27. srpna do 2. září, druhé od 19. listopadu do 25. listopadu a závěrečné kolo bylo od 3. prosince do 9. prosince.