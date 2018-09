Ilustrační foto - Na dva řidiče kamionů s migranty, které zadržela 16. února 2018 policie na Plzeňsku, a jejich spolujezdce navrhli policisté vazbu. Budou o ní 19. února 2018 rozhodovat soudy v Plzni a Tachově. Samotní migranti (na snímku) byli 18. února 2018 z Plzně přemístěni do zařízení pro uprchlíky v Bělé - Jezové.

Ilustrační foto - Na dva řidiče kamionů s migranty, které zadržela 16. února 2018 policie na Plzeňsku, a jejich spolujezdce navrhli policisté vazbu. Budou o ní 19. února 2018 rozhodovat soudy v Plzni a Tachově. Samotní migranti (na snímku) byli 18. února 2018 z Plzně přemístěni do zařízení pro uprchlíky v Bělé - Jezové. ČTK/Chaloupka Miroslav

Cheb - Jen zhruba 130 migrantů, kteří přecházeli přes české území, zadržela od počátku letošního roku policie v Česku. Ve srovnání s rokem 2015, kdy vrcholila migrační krize a přes Českou republiku se jich pokoušelo přejít až 3000, je to výrazně méně. Řekl to dnes při kontrolní akci policie na Chebsku zaměřené na migraci ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Uvedl, že ČR není pro migranty cílovou ani tranzitní zemí. Navíc dobrá práce policie při odhalování nelegální migrace podle něj odrazuje převaděče od pokusů dostat uprchlíky do cílových zemí přes Česko.

Jak doplnil, lidé, kteří byli zadrženi letos, byli většinou z Blízkého východu nebo zemí bývalého Sovětského svazu.

Policisté si dnes na Chebsku na dvou hraničních přechodech vyzkoušeli i nejmodernějších zařízení na identifikaci lidí a falešných dokladů. Na akci se podílí od pátku každý den asi 40 českých policistů a šest až osm policistů z Německa.

"Během akce bylo zkontrolováno asi 850 osob, z toho zhruba 280 bylo českých občanů a 450 občanů Evropské unie a zbytek byli občané třetích zemí. Zkontrolováno bylo asi 552 vozidel. Zatím jsme zjistili asi 19 přestupků na úseku zákona o pobytu cizinců," řekl karlovarský krajský policejní ředitel Petr Macháček. Nejčastěji jde podle něj o cizince, kteří jezdí do České republiky bez dokladů. "Další oblast byly obecné přestupky na poli bezpečnosti silničního provozu," uvedl. Policisté odhalili také řidiče dodávky, který usedl za volant, ačkoli má zákaz řízení. Je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnuti.

Na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří policisté kontrolovali vozy přístrojem Heartbeat detektor. Je schopen pomocí několika čidel na základě detekce srdečního tepu zjistit, zda jsou v nákladním prostoru vozu lidé. Podle náměstka policejního prezidenta Jaroslava Vilda mají tyto přístroje zatím pouze krajská ředitelství Jihočeského a Jihomoravského kraje. Pro příští rok se počítá s nákupem těchto detektorů pro každý kraj kromě Prahy a Středočeského kraje. Jeden přijde asi na 1,7 milionu korun.

Na přechodu na Svatém Kříži u Chebu policisté zase nasadili mobilní inspekční středisko, které umí zjistit pravost dokladů a identifikovat lidi díky propojení s příslušnými databázemi. Na hranici byl i takzvaný Schengenbus, který je rovněž určen k odhalování padělků. Zatímco mobilní středisko si policisté v Karlovarském kraji zapůjčili z Prahy, Schengenbus mají všechna krajská policejní ředitelství.

Podle Vilda Česká republika už v roce 2015 dala jasný vzkaz převaděčům, že migranti budou v Česku identifikováni, proto se podle něj raději Česku vyhýbají. Kromě rozsáhlejších akcí, jako byla ta dnešní, policie v Karlovarském kraji podle krajského ředitele dělá namátkové kontroly na hranicích pravidelně. Od počátku roku se takových kontrol odehrály na dvě desítky.