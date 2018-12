Štrasburk - Mezi osobami zadrženými ve Francii kvůli úternímu útoku ve Štrasburku jsou útočníkova matka, otec a dva bratři. S odvoláním na zdroje blízké vyšetřování to oznámila agentura Reuters. Devětadvacetiletý pachatel Chérif Chekatt je stále na útěku. Podle původních informací zabil tři lidi a 12 osob zranil. Z nich šest je zraněno těžce a podle italských médií je mezi těmito těžce zraněnými jeden italský novinář.

Tento osmadvacetiletý muž z Tridentu byl ve Štrasburku, odkud informoval o jednání Evropského parlamentu pro rozhlasovou síť Europhonica. Italská agentura ANSA oznámila, že novinář Antonio Megalizzi je ve vážném stavu. "Bylo nám řečeno, že střela vystřelená zločincem Antonia zasáhla do hlavy. Dvěma dívkám, které s ním byly... se podařilo utéct a skryly se na veřejném místě. Antonia ztratily z očí, protože zůstal ležet na zemi," řekl agentuře otec novinářovy přítelkyně.

Thajské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že jedním ze tří mrtvých je pětačtyřicetiletý thajský občan, který byl ve Francii s manželkou. Původně prý chtěli pobýt v Paříži, avšak kvůli protestům takzvaných žlutých vest se rozhodli odjet do Štrasburku.

Do pátrání po Chekattovi je zapojeno 720 lidí, sdělil dnes v parlamentu ministr vnitra Christophe Castaner. Poskytl detaily k útočníkovi, který má bohatou kriminální minulost, několikrát byl vězněn, a to také v Německu. Castaner řekl, že poprvé byl tento člověk odsouzen ve věku 13 let. Policie ho sledovala už před útokem pro podezření z možné radikalizace. Podle soudního zdroje byly radikálními názory známi i ostatní členové rodiny.

Štrasburk žije v obavách, lidé čekají na dopadení střelce

Historické centrum Štrasburku dnes dopoledne pokryla mlha, s níž vplula do města pochmurná nálada. Několik hodin po útoku, při němž na dohled od gotické katedrály zemřeli tři lidé a více než desítka byla zraněna, žijí místní obyvatelé v nejistotě. Centrum je plné policistů a vojáků, ale střelec je stále na útěku. Lidé kvůli tomu přemýšlejí o méně veselých věcech, než jsou blížící se Vánoce.

V úterý večer se štrasburské vánoční trhy staly dějištěm krvavé scény, jakou poklidné alsaské město nepamatuje.

"Všichni utíkali všemi směry, byla tu panika," řekl ČTK jeden z organizátorů trhů Pierre Bardet, který slyšel několik výstřelů z pěší uličky Rue des Orfévres ozdobené vánočními motivy. Její část dnes uzavírá policejní páska, za kterou lidé kvůli vyšetřování stále nemohou.

Policie podle Bardeta dorazila v úterý na místo rychle, obyvatele Štrasburku však trápí, že střelce nedopadla. "Nebudeme se cítit bezpečně, dokud ho policie nezadrží," podotkl Bardet s tím, že v reakci na útok zůstávají prozatím vánoční trhy rozprostírající se na několika místech štrasburského centra zavřené.

Obchody a restaurace v okolí místa střelby se naproti tomu dnes normálně otevřely, neboť si v předvánočním čase nemohou dovolit přijít o tržby. V okolí katedrály se procházela skupinka asijských turistů, kteří si s úsměvem fotografovali gotický chrám i zavřené vánoční stánky a vzápětí hledali úkryt před zimou v blízké restauraci.

Řada podniků se přitom vzpamatovává ze zážitku, při němž lidem běhal mráz po zádech i uvnitř vyhřátých barů a hospod.

"Byl tu můj manžel, hned jak se začalo střílet, přijela policie a nařídila lidem, aby zůstali uvnitř," řekla ČTK majitelka hostince U tří rytířů, který se nachází nedaleko místa střelby. "Necítíme se úplně bezpečně, ale přece kvůli jednomu bláznovi nezavřeme," pokrčila rameny.

V celém Štrasburku dnes visí vlajky na půl žerdi. Mimo nejužší centrum však kromě tohoto znamení piety není znát, co se tu minulý večer stalo. Sotva pár stovek metrů od katedrály již není po policistech a vojácích památky a turisté ani místní nepoznají, že ve Francii platí nejvyšší stupeň ohrožení terorismem.

"Budu si jistější, až ho dopadnou, ale za dva tři dny to bude všechno normální. Život jde dál," pousmál se student Michel, který se stejně jako mnoho dalších při dnešní cestě Štrasburkem okolí katedrály raději vyhnul.