Policie kvůli protestu fanoušků svolává do Prahy stovky policistů

Praha - Policie kvůli plánovanému nedělnímu protestu fanoušků fotbalových a hokejových klubů v ČR na Staroměstském náměstí povolává stovky policistů z celé republiky. Na twitteru to dnes uvedl policejní prezident Jan Švejdar. Organizátoři a účastníci demonstrace proti "zmatečným" vládním restrikcím kvůli šíření nemoci covid-19 si podle něj neuvědomují, že akcí v době epidemie ohrozí zdraví mnoha lidí.

"Naprosto respektuji a ctím právo každého svobodně vyjádřit svůj politický názor a svobodně se shromažďovat. Poprvé se tomu ale má dít v době, kdy stojíme na hranici kapacity nemocnic a kritického nedostatku lékařů a zdravotnického personálu," napsal Švejdar na twitteru. Také policie se přitom potýká s onemocněním covid-19. Podle šéfa policie přichází policejní sbor každý den přibližně o 250 až 300 policistů, kteří onemocní koronavirem nebo jsou umístění do karantény.

"Že si toto vše organizátoři a účastníci protestu neuvědomují, mě mrzí. Že tím dojde k ohrožení života a zdraví mnoha dalších lidí, mě děsí. Děkuji, že se nad tím zamyslíte," vybídl dnes na twitteru Švejdar.

Fotbaloví a hokejoví příznivci se na demonstraci svolávají na sociálních sítích. Kolik se jich zúčastní, není známo. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) účastníky v pátek vyzval k pokojnému průběhu a dodržení pravidel. V České televizi v pátek uvedl, že podle informací policie se ukazuje, že úmysl pokojně demonstrovat může být zneužit ze strany fotbalových chuligánů. "Obávám se, že jejich cílem není demonstrovat, ale vyvolat násilí. Chtěl bych před tím varovat," řekl Hamáček. Pokud se pokojná demonstrace zvrhne v ničení majetku nebo konflikty s policií, bude policie podle něj nucena zasáhnout. Připomněl, že za pořádek je primárně zodpovědný svolavatel akce. Policie s ním byla podle Hamáčka několikrát v kontaktu, demonstraci má povolenou.

Podle současného nařízení se protestu může účastnit nejvýše 500 lidí, kteří musí být rozděleni do skupin po dvaceti, přičemž mezi skupinami musí být aspoň dvoumetrový rozestup a všichni musí mít zakrytá ústa a nos. "Pokud by se akce zúčastnilo více lidí, vyzveme svolavatele, aby zjednal nápravu a dodržel platná opatření," řekla v pátek ČTK pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. Pokud by podle ní tak neučinil, policie ho může oznámit k přestupkovému jednání. Policisté jsou s organizátorem ale v kontaktu a na možná rizika ho upozornili. Jako při jiných obdobných akcích budou policisté i v neděli dohlížet na bezpečnost v ulicích, dodržování veřejného pořádku a nařízení proti šíření koronaviru, doplnila Kropáčová.