Policie hledá muže, který vešel na ministerstvo zdravotnictví s železnou tyčí

Praha - Pražští policisté pátrají po neznámém muži, který na konci října vešel do vstupní haly budovy ministerstva zdravotnictví ozbrojen železnou tyčí. Dostal se přes turnikety, na schodech ho zadrželi pracovníci bezpečnostní služby, kteří mu vzali z rukou tyč a vyvedli zpátky ke vchodu. Police dnes na webu zveřejnila fotografie i videozáznam s hledaným mužem a prosí veřejnost o spolupráci. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.

Incident se stal v pondělí 25. října. "V průběhu dne tam do vstupní haly vešel neznámý muž s železnou tyčí v ruce a rychlým krokem směřoval k turniketům. Těmito se protáhl a pokračoval dál po schodech nahoru. Během chvíle však nezvaného hosta zadrželi pracovníci security služby, přibližně metrový roxor mu vzali z ruky a snažili se muže vytlačit zpět ke vstupním dveřím, což se jim během několika desítek vteřin podařilo," popsal událost policejní mluvčí Jan Rybanský.

U vchodu se muž podle něj domáhal opětovného vstupu, chtěl se dostat do vyšších pater budovy. Když mu to bezpečnostní služba neumožnila, z ministerstva odešel neznámo kam, dodal mluvčí. Kdo by ho poznal, má se ozvat na linku 155.

Kriminalisté případ prověřují pro podezření z trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Muži hrozí až tříletý trest vězení.