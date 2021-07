Policie hledá kvůli poničení Karlova mostu muže a ženu, zveřejnila jejich záběry

Praha - Kvůli posprejování části Karlova mostu v Praze chtějí policisté vyslechnout muže a ženu, které objevili na záznamech kamerového systému. Tyto záběry dnes zveřejnili a žádají občany, aby jakékoliv informace o dvojici sdělili na linku 158. Vzhledem k tomu, že to mohou být cizinci, požádali o spolupráci také pracovníky ubytovacích zařízení. Pachateli nebo pachatelům hrozí za trestný čin poškození cizí věci až tříleté vězení. Škoda, kterou na jedné z nejznámějších památek Česka vznikla, je předběžně vyčíslena na 100.000 korun, informoval na webu mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Ráno policisté oznámili, že pomocí kamer dohledali muže a ženu, s nimiž chtějí kvůli posprejování mostu mluvit. Současně oznámili, že video zveřejní okolo poledne, pokud se do té doby pachatel nepřihlásí. To se nestalo, a tak záznam umístili na své internetové stránky i profily na sociálních sítích.

"Vzhledem k tomu, že nemůžeme vyloučit, že by se mohlo jednat o cizince, prosíme, aby zbystřili hoteliéři, ubytovatelé a recepční. Právě v jejich zařízení tito dva mohou bydlet. Nicméně se o cizince jednat vůbec nemusí, a proto prosíme kohokoliv, kdo je poznává, ať se ozve na linku 158," uvedl policejní mluvčí.

Video: Policie hledá kvůli poničení Karlova mostu muže a ženu

10.07.2021, 13:00, autor: ČTK/Policie ČR, zdroj: Policie ČR

Policie se případem zabývá od pátku, kdy se na části Karlova mostu objevily nápisy v angličtině nasprejované nesmyvatelnou tyrkysovou barvou. Jsou na části kamenného zábradlí, na podstavci sochy svatého Augustina i na stojanech lamp. Podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové odborný restaurátor nápisy odstraní o víkendu. Nápisy se odstraní v řádu několika hodin, maximálně několika dní podle obtížnosti, uvedla.

V posledních měsících to není ojedinělý případ, poslední poškození takzvaným tagem se stalo podle Liškové na schodišti na přelomu května a června.

Most posprejovali vandalové i v minulosti. Loni v prosinci potvrdil pražský městský soud roční podmíněný trest německému turistovi Benjaminu Wittigovi, který spolu se svým bratrem Niclasem Steigerem v létě 2019 posprejoval jeden z pilířů Karlova mostu. Cizinci ponechal také stotisícový peněžitý trest a vyhoštění na pět let. Obvodní soud pro Prahu 1 v listopadu 2019 rozhodl, že Karlův most posprejovali oba bratři. Steiger vinu od počátku přiznával a už v závěrečné řeči uvedl, že rozsudek přijme. Dodal však, že si neuvědomil, na jak významnou památku graffiti umístil. Starší z bratrů obvinění odmítl. Uvedl, že nápis o rozměrech pět krát dva metry na most nastříkal pouze Steiger.