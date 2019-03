Rychnov nad Kněžnou - Policisté pátrají v systému Dítě v ohrožení po čtyřleté Violettě Černohousové z okresu Rychnov nad Kněžnou. Dívka má dlouhé vlnité blond vlasy a modrozelené oči, je hubená, měří zhruba 120 až 125 centimetrů. Ve čtvrtek odpoledne zřejmě odešla či odjela se svojí pětačtyřicetiletou matkou, kterou policie hledá také. "Žádáme všechny o pomoc při pátrání. Existuje důvodná obava o život i zdraví ženy i dítěte," řekla dnes ČTK mluvčí rychnovské policie Alena Kacálková.

Pohřešovaná dívka nosí převážně rozpuštěné vlasy, sčesané pěšinkou vlevo a vpravo je drží sponka. Občas má vlasy sepnuté do vysokého culíku, někdy do dvou. "Nosí dioptrické brýle černé nebo vínové barvy, ale nemusí je mít vždy na očích. Občas mívá zalepené levé oko," uvedla Kacálková. Co měla holčička v době odchodu na sobě, policie neví.

Její matka Dana Morávková je 153 centimetrů vysoká, hubené postavy, má dlouhé plavé vlasy s hnědými melíry, učesanými možná do culíku, vypadá mladší. Má modré oči a může mít i dioptrické brýle, nosí rovnátka. Na sobě by žena měla mít šedé elastické kalhoty, šedivý svetr s růžovými pruhy značky Bogner a růžovou bundu. S sebou mohla mít dětský golfový kočárek s černými menšími puntíky nebo nepravidelnými tvary s držadly bílošedé barvy nebo sportovní fialový kočárek značky Stokke, dodala policejní mluvčí.

Jakékoliv informace o obou pohřešovaných přijmou policisté na lince 158, na telefonu 974 536 711 nebo na jakékoliv policejní služebně.

Dítě v ohrožení je národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Funguje jako systém včasného varování v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte.