Policie hledá cestující z autobusu, který zachytil ženu a údajně ji 5 metrů táhl

Praha - Pražská policie hledá cestující z autobusu číslo 164, který v úterý odpoledne v Praze na zastávce Sídliště Řepy zachytil zvenku devětašedesátiletou ženu a podle její výpovědi ji zhruba pět metrů táhl. Poté, co autobus zastavil a otevřel dveře, žena spadla na silnici a vážně se zranila. Policie se snaží zjistit, jak se vše skutečně stalo, k dispozici má totiž jen výpověď poškozené, řidič si zachycení ženy neuvědomuje a cestující z autobusu po události odešli. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí Jan Rybanský, který o případu informoval také na webu.

Nehoda se stala v Makovského ulici v Praze 6 kolem 13:30. "Poškozená vypověděla, že ji autobus přivřel ruku do dveří a následně se rozjel. Po pěti metrech zastavil a otevřel. V tu chvíli její ruka povolila a ona vypadla mezi chodník a autobus a došlo k vážnému zranění. Nicméně technicky není možné, aby autobus chytil ruku, protože dveře by se automaticky otevřely. Takže ji buď držel za prsty, nebo ji chytil za oděv, které přivřít do dveří lze," uvedl mluvčí.

Policie podle něj rovněž neví, zda se vše stalo při nastupování ženy do autobusu nebo jestli žena po přivření do dveří vedle autobusu běžela či šla. "Řidič si ničeho nevšiml. Prostě zavřel dveře a jel," uvedl mluvčí a doplnil, že na zachycenou ženu jej upozornili cestující. Ti ale z místa odešli před příjezdem policistů. Zraněná žena skončila v nemocnici.

Vedle cestujících z autobusu policisté přivítají i svědectví dalších lidí, kteří nehodu viděli. Ozvat se mají na linku 158.