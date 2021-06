Policie dopadla gang výrobců pervitinu, vydělal podle ní 60 milionů korun

Praha - Policie koncem května dopadla gang šesti lidí, kteří vyráběli pervitin a prodávali ho v Praze a středních a jižních Čechách. Kriminalisté předpokládají, že organizovaná skupina vyrobila přibližně 60 kilogramů drogy za 60 milionů korun. Policie všech šest členů skupiny obvinila z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, pět z nich soud poslal do vazby. Hrozí jim až 18 let vězení. Na policejním webu to uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

"Skupina byla schopna v průběhu noci na jeden var uvařit až půl kila vysoce kvalitního produktu," uvedl mluvčí. "Každý člen skupiny měl přesně stanovenou činnost, předem byl stanoven i podíl ze zisku a hmotnost drogy, kterou musel prodat," dodal. Peníze za pervitin členové skupiny podle Rybanského utráceli za nákup surovin pro výrobu drogy a také za dlouhé luxusní dovolené v Malajsii a Karibiku, za nemovitosti a drahá auta nebo sexuální služby.

Na zadržení gangu, které policie naplánovala ve stejnou dobu na různých místech republiky, kriminalisté z jižních Čech a Prahy spolupracovali se členy zásahové jednotky. Počkali, až hlavní organizátor dokončí poslední fázi výroby pervitinu. Zadržen byl spolu s dalším členem organizované skupiny, který měl v době policejního zásahu u sebe nabitou brokovnici.

Při domovních prohlídkách policie našla kompletní velkokapacitní chemickou laboratoř na výrobu pervitinu, přes 2,5 kilogramu drogy, 20 kilogramů léčivých přípravků pro výrobu drogy a 2,3 milionu korun v různých měnách. Kriminalisté u členů gangu zajistili také čtyři auta, jachtu, rodinný dům, dvě dlouhé zbraně s optikou a tlumičem včetně nábojů a pistoli. "Proti všem zadrženým je vedeno exekuční řízení," uvedl Rybanský.

Skupina podle mluvčího pervitin vyráběla i na jachtě, která měla otvor směřujícím přímo do vody připravený pro případ, že by se gang potřeboval rychle zbavit celé varny i drog. "Další zajímavostí je, že veškerou hotovost získanou z prodeje pervitinu ukládali mimo běžné bankovní účty do bezpečnostních schránek. Mimo značné finanční hotovosti měli v bezpečnostních schránkách ukrytý cca jeden kilogram vysoce kvalitního pervitinu," doplnil Rybanský.

Z pěti vazebně stíhaných členů gangu jeden čelí také obvinění z maření výkonu úředního rozhodnutí a nedovoleného ozbrojování, uvedl mluvčí. "V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody od deseti do 18 let," dodal.