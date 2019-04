Rýmařov (Bruntálsko) - Policisté stále ohledávají prostory radnice v Rýmařově na Bruntálsku, kde vybuchla neznámá látka. V souvislosti s explozí zadrželi jednoho člověka. ČTK to řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Radnice zůstává zavřená.

Policie zatím nesdělila, co přesně se na radnici stalo, ani co bylo příčinou výbuchu. "Máme podezřelou osobu. Prověřujeme její možnou souvislost s explozí. Zatím ale nebylo ani zahájeno trestní stíhání," řekla Jiroušková. Další informace podle ní zatím není možné poskytnout.

Výbuch otřásl radnicí osmitisícového města v úterý před 17:00. Poničil interiér úřadu a rozbil řadu oken, nikoho ale nezranil. Mezi místními se od počátku mluvilo o tom, že někdo na radnici přinesl výbušné zařízení a že podezřelého policisté později zadrželi nedaleko odtamtud.

Rýmařovský starosta Luděk Šimko řekl, že radnici nikdo nevyhrožoval. "Vůbec nevím, o jakého člověka jde. Problémoví lidé jsou nějací pořád, ale že by to bylo tak vážné, tak to vůbec o ničem nevím," řekl starosta.

Do radnice se on ani zaměstnanci zatím nedostali. "Zatím nás nepustili dovnitř, takže zatím nemůžeme ani analyzovat výši škod a dělat nějaké opravy," řekl Šimko. Je ale podle něj možné, že ještě dnes večer by se už do radnice dostat mohli.

"Zítra (ve čtvrtek) by měli přijít statik, bezpečnostní technik a plynař zkontrolovat hlavní věci ohledně bezpečnosti. Jestli bude všechno v pořádku, tak se pomaličku začnou vracet úředníci a budeme to tady nějakým způsobem dávat dokupy. Doufám, že během čtvrtka to dáme tak dokupy, abychom v pátek mohli otevřít úřad občanům," řekl starosta.

Úředníci z radnice dnes měli volno. Úřad ale sídlí ve třech budovách, volno se tak týkalo jen čtyř odborů, další budovy fungovaly bez omezení.

Výbuch na radnici zažili v roce 2005 v Havířově na Karvinsku. Krátce po poledni 10. prosince 2005 otřásla budovou exploze, když neznámý člověk na toaletách odboru sociálních věcí zapálil papír a do ohně vložil tlakovou nádobku blíže neurčeného spreje. Nikdo nebyl zraněn, škody byly nepatrné.