Potápěči pražských hasičů prohledávají 29. dubna 2019 šest metrů hlubokou výpusť na dešťovou vodu u hotelu Pyramida v Praze. Do kanalizační stoky zřejmě spadl jeden z dělníků, kteří hotel rekonstruují. Na místě jsou potápěči pražských hasičů a takzvaný USAR tým, který se zaměřuje na vyhledávání a vyprošťování lidí uvězněných v sutinách, při přírodních katastrofách či nehodách.

Praha - Policisté nadále hledají muže, který v pondělí spadl do šestimetrové výpusti v Patočkově ulici v Praze 6. Poříční policie dnes prohledá vybraná místa na pravém i levém břehu Vltavy z Prahy do Klecan. Stejný úsek prohledávala i v pondělí. Policie také prošetřuje okolnosti události a bude zjišťovat, zda nebyly porušeny předpisy bezpečnosti práce. ČTK to dnes řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Do kanalizační stoky spadl v pondělí kolem 11:00 dělník, který podle dnešních informací policie pravděpodobně opravoval kanalizaci. Prvotní informace v pondělí hovořily o dělníkovi, který pracoval na rekonstrukci hotelu Pyramida.

Ředitel Hotelu Pyramida Matěj Vyskočil ve vyjádření pro ČTK odmítl, že událost souvisela s hotelem. "Práce, při kterých spadl dělník do kanalizační výpusti v pondělí v dopoledních hodinách na Praze 6, nemá žádnou souvislost s hotelem Pyramida. Nestalo se tak v areálu hotelu ani v souvislosti s jakýmikoli pracemi v hotelu Pyramida," uvedl Vyskočil.

Dělníkovi, který spadl do výpusti a odplavila ho voda, se podle informací hasičů nejprve snažil pomoci jiný dělník. Při pomoci se zranil a záchranná služba ho odvezla z podchlazením a oděrkami do nemocnice. Potápěči pražských hasičů ve spolupráci s lezci v pondělí prohledávali více než čtyři hodiny kanalizaci od Patočkovy ulice po čistírnu odpadních vod v Dejvicích. V 15:19 pátrací akci prozatím ukončili a případ předali Pražským vodovodům a kanalizacím (PVK). Mluvčí PVK Tomáš Mrázek dnes ráno ČTK řekl, že pátrání bylo zatím bezvýsledné. Nešlo o zaměstnance PVK.