Policie cvičí na Rozvadově zavedení kontrol a registraci migrantů

Praha - Méně než pět hodin stačilo dnes hasičům, aby v prostoru bývalého dálničního hraničního přechodu Rozvadov na Tachovsku vybudovali z řady propojených stanů velké registrační místo pro registraci a třídění migrantů. Policie a další ozbrojené složky mají dnes a v pátek na všech 12 přechodech v Plzeňském kraji velké cvičení zaměřené na fiktivní nařízení vlády o znovuzavedení kontrol na ochranu vnitřních hranic. Cvičení prověří operační plán a spolupráci složek, řekla ČTK na místě Milena Křivánková Beranová z Ředitelství služby cizinecké policie.

"Je to modelová situace, kdy operační plán reaguje na to, že přes hranice ČR se přemisťuje migrační vlna velkého rozsahu. Smyslem je zabezpečit prvotní údaje a úkony s migranty tak, aby dále s nimi byly prováděny další úkony na policejních pracovištích," řekla.

"Nelegální migrace stagnuje, počty nelegálních migrantů, které proudí do Evropy, se vrací na úroveň před vypuknutím migrační krize," řekl na ranní tiskové konferenci v Praze náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek.

Cvičení se účastní asi 1200 policistů, vojáků, celníků, příslušníků Vězeňské služby, lékařů a zdravotníků. Nacvičuje se několik modelových situací. Cvičení potrvá celou noc až do pátečního dopoledne. "Máme sedm vln záchytu, dohromady asi 200 figurantů, každý má svůj malý scénář, aby věděl, jakou roli má hrát," řekla Křivánková Beranová. Některé migranty policisté zadrží přímo na Rozvadově, jiné přivezou z jiných přechodů nebo je zachytí při pokusu o překročení zelené hranice.

Poté, co migranty eskorty převezou na registrační místo, čeká každého několikastupňový proces třídění a registrace. Průchod všemi stanovišti by neměl u jednoho člověka trvat více než 20 minut. Na shromaždišti nejprve policie rozdělí migranty podle rodinných a příbuzenských celků, aby rodiny zůstaly po zbytek procesu pohromadě. Na dalším stanovišti je lékař prohlédne, zda nemají infekční nemoc nebo jestli nepotřebují ošetření. Roztřídí je a na zápěstí jim dá barevné pásky. Zdraví lidé se zelenou páskou mohou pokračovat dál. Migranti s infekční chorobou dostanou červenou pásku a musí jít do karantény.

Zdraví lidé pokračují na další stanoviště, kde je policisté registrují do systému. Přidělí jim pořadové číslo a zapíšou k němu údaje o zadržení. Dalším bodem v procesu je osobní prohlídka. Je třeba zjistit, zda u sebe cizinci nemají zbraň nebo jinou nebezpečnou věc. Na dalším pracovišti, kde pracuje i tlumočník, se zjišťuje totožnost a osobní údaje. Policisté se také ptají, zda chce cizinec žádá o mezinárodní ochranu. Na dalším pracovišti policista každého člověka prolustruje v databázích, pořídí jeho fotografie a otisky prstů a biometrické údaje zadá do systému. Na posledním pracovišti prověří, co bylo o migrantovi zjištěno, a určí, kam bude převezen, popsala Křivánková Beranová.

V konci řady stanů je i prostor, kde už zaregistrovaní a prolustrovaní migranti čekají na eskortu. Ve stanu jsou připravena i umyvadla a sprchy.

Fiktivní nařízení vlády o znovuzavedení kontrol na hranicích obdržela policie v 7:00. Společné hlídky byly na hranicích už kolem poledne.