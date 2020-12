V Trevíru najelo auto na pěší zónu, čtyři mrtví

Trevír (Německo) - Ve městě Trevíru (Trier) na západě Německa dnes vjelo auto na pěší zónu. Zemřeli čtyři lidé a 15 dalších utrpělo zranění, potvrdily dnes večer státní zastupitelství a policie. Mezi mrtvými je i devítiměsíční dítě. Původně policie hovořila o dvou obětech. Řidiče, 51letého Němce žijícího v okolí města, policisté zadrželi a vyslechli. Dosavadní vyšetřování neukázalo, že by čin měl politický nebo náboženský motiv, ale podle ministra vnitra spolkové země Porýní-Falc Rogera Lewentze byl zjevně úmyslný. Příslušný státní zástupce řekl, že řidič byl opilý a patrně má čistý trestní rejstřík. Existují indicie, že má psychické potíže.

Německé úřady vyšetřují řidiče kvůli podezření z vraždy ve čtyřech případech. Oběťmi jsou devítiměsíční dítě, ženy ve věku 73 a 25 let a 45letý muž, sdělil zástupce šéfa policie v Trevíru Franz-Dieter Ankner. Podle Lewentze utrpěli další čtyři lidé těžká zranění, pět osob zranění vážná a šest lehká. Podezřelý je vyšetřován i kvůli ublížením na těle, uvedl státní zástupce Peter Fritzen. Podle úřadů byla hospitalizována mimo jiné matka zabitého dítěte.

Podle Fritzena měl řidič v krvi 1,4 promile alkoholu. Existují nepřímé důkazy, že je duševně nemocný, naopak nic nenasvědčuje "jakkoli teroristicky zabarvenému" politickému nebo náboženskému motivu. Podle policie podezřelý, který se narodil v Trevíru v roce 1969, poslední dny trávil v automobilu.

Oblast poblíž Trevírského dómu a římské brány Porta Nigra, které jsou na seznamu památek UNESCO, policisté po incidentu uzavřeli a nad městem kroužily vrtulníky, informoval Trierischer Volksfreund.

Trevírský primátor Wolfram Leibe čin označil za takzvaný "amoklauf", tedy čin šíleného řidiče. Leibe dnes poděkoval zhruba 700 příslušníkům bezpečnostních a záchranných složek, které byly po incidentu nasazeny. Podle starosty není samozřejmé, že pachatel byl dopaden už několik málo minut po činu. "Je to nejčernější den města Trevíru od 2. světové války," řekl také Leibe.

Za volantem vozu seděl podle policie 51letý muž z okresu Trier-Saarburg, který se rozkládá v okolí města. Do Trevíru, který leží nedaleko hranice s Lucemburskem, se vydala i Malu Dreyerová, premiérka spolkové země Porýní-Falce, ve které město leží.

"To, co se stalo v Trevíru, je otřesné," napsal na twitteru mluvčí německé vlády Steffen Seibert a vyjádřil soustrast příbuzným obětí. Šokován je i trevírský starosta Leibe. "Takové obrázky vídáme docela často v televizi a myslíme si, že u nás se to stát nemůže," řekl. Všechny záchranné složky se podle něj snažily dostat zraněné co nejrychleji do nemocnic.

Německá kancléřka Angela Merkelová dnes řekla, že zprávy z Trevíru ji "velmi rozesmutnily", a vyjádřila obětem a jejich příbuzným svůj soucit. Trevírská radnice uvedla, že ve středu v 10:00 se u Porta Nigra uskuteční pietní akce.