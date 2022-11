Policie chce zatím zachovat kontroly na Pražském hradě

Praha - Policie prozatím doporučila zachovat bezpečnostní kontroly na Pražském hradě. Je to sídlo hlavy státu a jedna z nejnavštěvovanějších památek, což z něj dělá potenciálně atraktivní měkký cíl. Pokud se bezpečnostní situace změní, policisté jsou připraveni opatření změnit. ČTK to dnes sdělila mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová. O zrušení či zásadní úpravu kontrol u vstupu na Hrad požádal ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) prezident Miloš Zeman. Nepovažuje je nyní za správné a v souladu se zájmy občanů.

Kontroly na Pražském hradě byly zavedeny v létě 2016. Pražský hrad se k nim v té době aktivně hlásil a obhajoval je. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček je tehdy zdůvodňoval bezpečnostními důvody. Hrad také plánoval vylepšení přístřešků pro policisty a sliboval změny v podobě kontrol, když chtěl využít moderních technologií.

Policisté podle Rubášové přihlédli i k současné mezinárodní situaci. "Z výše uvedených důvodů Policie České republiky doporučila zachovat stávající bezpečnostní opatření zahrnující technické prostředky k zabránění neoprávněnému či násilnému vjezdu do areálu Pražského hradu a bezpečnostní kontroly osob na vstupu," uvedla mluvčí. Nyní podle ní Útvar pro ochranu prezidenta a další specializované útvary posuzují jednotlivé alternativy zábran i formy a rozsah prověrek návštěvníků Pražského hradu.

Zeman uvedl, že situaci, kdy jsou návštěvníci nuceni podstupovat prohlídky, i když se jdou třeba jen projít do Královské zahrady nebo Jeleního příkopu, nepovažuje za správnou a v souladu se zájmy občanů. Stejně tak podle něj již nelze déle tolerovat znehodnocení historicky cenných prostor Pražského hradu kontrolními stanovišti a zátarasy.

Prezidentská kancelář už na konci října informovala o tom, že jedná s policií o zmírnění bezpečnostních kontrol při vstupu do některých částí Hradu. Cílem je, aby lidé nemuseli procházet kontrolou, když jdou do Jeleního příkopu nebo do Královské zahrady, uvedl tehdy ředitel administrativní sekce prezidentské kanceláře Jan Novák, který je pověřený řízením Správy Pražského hradu.

Rakušan v lednu požádal policejní složky o revizi všech bezpečnostních "opatření, která kolem Hradu stvořila válečné opevnění". Podle ministra byl připraven plán na zmírnění vnějších opatření a zvýšení ostrahy uvnitř hradního areálu. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu letos na konci února ale bezpečnostní složky vydaly rozhodnutí, že není vhodná doba k tomu, aby bezpečnostní opatření zmírňovaly. O "odlehčeném modelu" bude možné diskutovat podle ministra poté, až skončí ruská válka proti Ukrajině, řekl Rakušan v březnu.

Ve středu Rakušan ČTK sdělil, že případné zrušení kontrol je plně v kompetenci policie. Jejich konec podle něj vypadal nadějně, zhatila jej ale válka na Ukrajině. Věří tomu, že se situace v ČR a ve světě zlepší natolik, aby mohlo být zrušeny.