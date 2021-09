Policie chce postavit nový hangár pro vrtulníky za 800 milionů

Praha - Policie chce nechat postavit na Letišti Václava Havla v pražské Ruzyni nový hangár pro vrtulníky a drony za 800 milionů korun. V dnešním vydání to píše deník E15. Stavba by mohla začít v roce 2023 a trvala by asi dva roky. Policie podle deníku nyní provozuje devět vrtulníků EC-135 a šest vrtulníků Bell­ 412. Stávající ruzyňský hangár pro policejní vrtulníky je starý více než 100 let a během své existence byl podle policie jen částečně upraven. Policie má ještě druhý hangár, a to na letišti Brno-Tuřany.

Policie plánuje ještě v říjnu uzavřít memorandum o stavbě nového hangáru s Letištěm Praha, a poté zahájit tendr na projekt stavby. "Záležitost bude stvrzena podpisem memoranda o společném záměru. Následně bude provedena registrace investičního záměru a zahájeno výběrové řízení na projektanta akce," sdělila deníku mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

"Současný hangár Letecké služby Policie České republiky je z roku 1916 a byl původně postaven na letišti v Chebu. Během druhé světové války byl převezen a sestaven na letišti Praha-Ruzyně, kde slouží dodnes," řekl E15 mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. "Prostorově byl (hangár) určen zejména pro letadla, ale až během vývoje policejního letectva se přešlo na vrtulníky. Prováděny byly jen dílčí úpravy," dodal.