Policie chce obžalovat ženu z finančního úřadu z ovlivnění řízení

Praha - Policie navrhla obžalovat pracovnici finančního úřadu, která podle kriminalistů ovlivňovala daňová řízení ve prospěch svého známého. Hrozí jí až 12 let vězení. Návrhu na obžalobu zároveň čelí pět mužů, a to za krácení DPH při obchodech s leteckým benzinem, motorovou naftou a spotřebním zbožím. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej s tím, že skupina způsobila škodu zhruba 229 milionů korun.

Případ řešili vedle kriminalistů i pracovníci Generálního finančního ředitelství a Finančního analytického úřadu. "Podařilo se jim zadokumentovat činnost jednotlivých podezřelých osob, které byly spojeny s řetězcem podezřelých společností, a tyto informace provázat s osobami hlavních organizátorů trestné činnosti," popsal Ibehej. Obchody se podle něj děly od října 2010 do ledna 2012.

Žena, která čelí obvinění ze zneužití pravomoci, měla podle mluvčího blízký vztah s hlavním organizátorem trestné činnosti. Údajně ovlivňovala daňová řízení se subjekty, které byly do krácení daní zapojeny.

Pětici mužů hrozí za krácení daní pět až deset let vězení. Muži označovanému za hlavního organizátora činnosti zajistila policie majetek v řádu desítek milionů.

Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě. O podání obžaloby bude rozhodovat Městské státní zastupitelství v Praze.