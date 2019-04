Praha - V budově ministerstva zemědělství od dnešního rána zasahují policisté z Národní centrály pro odhalování organizovaného zločinu. Razie se podle ministra Miroslava Tomana (ČSSD) týká i státního podniku Lesy ČR za doby působení bývalého ředitele Daniela Szóráda. Policisté ani žalobci zatím žádné bližší informace neposkytli.

"Provádíme úkony trestního řízení. Více informací poskytovat nebudeme, neboť podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze," uvedl mluvčí policejního útvaru Jaroslav Ibehej. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová ČTK řekla, že policisté zajišťují důkazy a nikoho nezadrželi. Další informace neuvedla.

Podle deníku MF DNES se vyšetřovatelé zajímají o miliardové dotační programy.

"Netýká se to jenom ministerstva zemědělství, týká se to i Lesů ČR a předchozího vedení Lesů ČR," řekl Deníku N ministr Toman. "Policie šetří, ministerstvo spolupracuje. Jedná se o předchozí období. Nechci to víc komentovat," uvedl. Konkrétně se podle něj jedná o období předchůdce současného generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda, kterého bývalý ministr zemědělství Jiří Milek odvolal loni v květnu. Nyní je v čele společnosti Josef Vojáček.