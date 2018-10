Praha - Policejní prezident Tomáš Tuhý skončí ve funkci po vzájemné dohodě k 31. říjnu, řekl dnes na tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vnitro pak podle něj vyhlásí nabídkové řízení na post prezidenta. Tuhý se stane velvyslancem na Slovensku. Nového šéfa policie by chtěl Hamáček najít do 1. prosince. Zatím Tuhého nahradí jeho první náměstek Martin Vondrášek. Podle médií se mluví jako o možném nástupci Tuhého především o řediteli pardubické krajské policie Janu Švejdarovi.

Tuhý vyloučil, že by někdo z politiků vyvíjel nálak, aby odešel. "Odcházím na základě vlastního rozhodnutí," uvedl. "Těch pět let nebylo jednoduchých. Samozřejmě to může zanechat i určitou únavu na tom vrcholovém představiteli," dodal.

Také Hamáček popřel, že by za odchodem Tuhého stála například kritika reorganizace policie, kdy byly v roce 2016 útvary boje proti korupci a organizovanému zločinu sloučeny pod Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ). Reorganizaci tehdy kritizoval i nynější premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra se ale reorganizace osvědčila. Hamáček doplnil, že s Babišem o změně na postu šéfa policie diskutoval, nic bližšího ale neřekl.

Tuhý u policie pracuje 27 let, je držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň Tajné. Kariéru u policie začal na obvodním oddělení ve Městě Albrechticích, které později také vedl. Působil jako ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a dále jako náměstek policejního prezidenta. Policejním prezidentem se stal v dubnu 2014. Je mu 46 let.

Z postu české velvyslankyně na Slovensku odešla letos koncem dubna Livia Klausová, manželka bývalého prezidenta Václava Klause. Ambasádu dočasně vede jako chargé d'affaires Pavel Sladký, vedoucí politického a obchodně-ekonomického oddělení velvyslanectví.