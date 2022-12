Polévku a čaj nabízeli ráno nejen bezdomovcům v Jablonci nad Nisou

Praha/Jablonec nad Nisou - Polévku a čaj dostávali ráno zdarma v centru Jablonce nad Nisou nejen bezdomovci, ale každý, kdo šel okolo restaurace Radnice. Akce nazvaná Společné Vánoce se v této restauraci konala poprvé. Cílem je udělat z ní o Štědrém dnu tradici. ČTK to řekla hlavní organizátorka Victoria Haetchi.

K uspořádání ji inspirovala obdobná akce v Praze. "Moc se mi to líbilo, ten ohlas tam byl obrovský. Tak jsem se rozhodla, že založím obdobnou tradici i tady v Jablonci," řekla Haetchi.

Podporu pro uspořádání nalezla na radnici, v nemocnici i u některých místních firem. Pro okolojdoucí tak bylo od rána připraveno 300 porcí kuřecího vývaru se zeleninou a písmenky. "Polévka byla pro všechny, kdo šel okolo. To znamená pro turisty, pro lidi, co tady bydlí, co jdou se psem na procházku i pro lidi, kteří nemají domov," uvedla organizátorka.

Zejména kvůli bezdomovcům vydávání polévky začalo brzy ráno, už od 7:30. "Je pravdou, že je to brzká ranní hodina, na druhou stranu lidé bez domova nemají budíček na osmou, na devátou. Ti jsou různě po městě," řekla Haetchi. Pro vydávání polévky ráno se podle ní rozhodli i kvůli tomu, že se tak děje obdobně i v jiných městech a také kvůli dalším dnešním akcím v Jablonci. "Abychom nepřekryli nějakou, tak jsme se rozhodli udělat to takto od rána," dodala. Předem se podle ní také domluvili s neziskovou organizací Naděje, že pokud by nějaká polévka zbyla, odvezou jí do azylového domu v Jablonci.