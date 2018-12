Ostrava - Ve čtvrtek večer se hokejový útočník Michal Poletín dozvěděl, že ho Zlín poslal na hostování do Vítkovic. V pátek dopoledne absolvoval na ostravském ledě rozbruslení, a pak hned naskočil do ostrého extraligového utkání proti Plzni. Po premiéře se sice radoval z cenného vítězství v poměru 2:1, jenže ze zápasu si odnesl také šrámy.

Zhruba v polovině utkání totiž dostal pukem do zátylku a musel na ošetřovnu. "To se holt v hokeji někdy stane. Dostal jsem to přes helmu na hlavu. Mám to sešité, ale dobré. Naštěstí tam mám jen jeden steh. Hlavně je důležité, že jsme zvládli zápas a máme tři body," usmíval se Poletín po utkání.

Jeho přesun ze Zlína do Vítkovic se seběhl bleskově. "Ve Zlíně jsem si v pátek ráno balil věci, dojel jsem sem, narychlo jsem šel na rozbruslení a pak hned do zápasu," popsal hektické okamžiky. "Byla i všeobecná týmová porada a pak jsem seděl s trenéry, abych se dozvěděl něco konkrétního," řekl Poletín.

Více času na adaptaci bude mít po Novém roce. "Ještě je před námi jeden zápas. Teď to bylo takové rychlé. S klukama v lajně jsme si něco řekli ráno. Věřím, že to bude lepší a lepší," uvedl Poletín, jenž nastupoval ve třetí formaci s Kucserou a Szturcem.

Odchovanec Slavie přišel do Zlína před sezonou z Chomutova, že kádr Beranů teď opustí, bylo jasné už delší dobu. "Řešili jsme to a konkrétně se to vyřešilo ve čtvrtek. Jsem rád, že o mě Vítkovice projevily zájem. Budu se snažit odvádět maximální výkony, aby byl tým spokojený a já mu pomohl," uvedl Poletín.

Svůj odchod ze Zlína bral pragmaticky. "Snažil jsem se tam od začátku makat a hrát naplno, co to šlo, ale bodů chtěli víc. Na druhou stranu má pozice nebyla taková, o jaké jsme se bavili. Sezona se nějak vyvíjí a teď už je to za mnou," dodal Poletín, jenž bude ve Vítkovicích hostovat do konce sezony.