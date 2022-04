Poledník: Nominace na ústavního soudce si vážím, reakce senátorů mě překvapila

Brno - Bývalý místopředseda České advokátní komory Petr Poledník, jehož prezident Miloš Zeman navrhl na ústavního soudce, si nominace váží. Je překvapený tím, že někteří senátoři už zaujali předběžné stanovisko, které naznačuje, že horní komora nominaci zřejmě neschválí. Poledník to dnes řekl novinářům u soudu v Brně. Prezident ho navrhl jako nástupce Kateřiny Šimáčkové, která přešla loni k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Poledník se k nominaci dosud nevyjádřil.

"Nominace si vážím, což by učinil každý právník, který by byl takto osloven. Pokud se jedná o předběžné stanovisko Senátu, tak v tomto směru jsem trochu překvapen, že ještě předtím, než mám Senát požádat o důvěru, tak už takové stanovisko zaujal," uvedl Poledník.

Předběžná stanoviska už zaujaly některé kluby v Senátu. Kromě senátorů STAN nominaci nepodpoří pravděpodobně ani frakce ODS a TOP 09, uvedl už dříve její předseda Zdeněk Nytra. Jejich kluby mají v Senátu většinu. Podobně nepříznivě se k návrhu zřejmě postaví i lidovecký klub.

"Nechci to vydávat za definitivní stanovisko klubu, ale zatím to vypadá tak, že pana Poledníka nepodpoříme," uvedl dříve Nytra. Vycházel z informací o Poledníkovi, které "nejsou moc příznivé". Podobně se vyjádřila i předsedkyně klubu KDU-ČSL Šárka Jelínková. "Zatím to vypadá, že tuto nominaci pana prezidenta nepodpoříme," uvedla.

Senátoři za Starosty k odmítavému postoji vůči Poledníkovi dospěli podle svého předsedy Petra Holečka na základě různých informací. Jednou z nich bylo to, že Poledník nerespektoval při exekučních řízeních rozhodnutí Nejvyššího soudu o nezákonných exekucích, uvedl Holeček. Údajně vydával neplatné rozhodčí nálezy. Poledník k tomu uvedl, že je to historická událost a že tady bylo určité právní prostředí, které to umožňovalo. "Pak vyšlo rozhodnutí Nejvyššího soudu, který do té celé oblasti tehdejší rozhodčí praxe vnesl světlo a rozhodl tak, že ty rozhodčí položky prohlásil za neplatné," uvedl Poledník. Ohradil se také proti tomu, že byl autorem obsahu rozhodčí doložky.

Někteří senátoři Poledníkovi vytýkají i podle nich nedostatečnou publikační činnost. "Já se celý profesní život věnoval advokacii, v rámci advokacie jsem publikoval do Bulletinu advokacie. Věnoval jsem se tam otázkám společenského charakteru plus etiky výkonu povolání advokáta. Jako praktický advokát jsem byl činný spíš v té oblasti rozhodovací a vyřizování věcí než v té publikační. Nedovedu posoudit, jestli je to výhoda, nebo nevýhoda," řekl.

Místopředsedou České advokátní komory byl Poledník v letech 2005 až 2021. Působí mimo jiné u rozhodčích soudů při Hospodářské a Agrární komoře a Slovenské obchodní a průmyslové komoře. Je také členem rozkladové komise antimonopolního úřadu pro veřejné zakázky, uvádí se v žádosti. V současné době je mimo jiné i obhájcem jednoho z obžalovaných v kauze údajné korupce v městské části Brno střed, v takzvané kauze Stoka. Hlavní líčení v této věci pokračuje dnes u soudu.

Sedmdesátiletý Poledník v advokacii působí od roku 1976 po absolvování Právnické fakulty nynější Masarykovy univerzity v Brně. Nemá specializaci, ale zvýšený zájem věnuje trestnímu právu. Je také členem Slovenské advokátní komory. "Složení soudcovského sboru by mohl obohatit jako odborník z aplikační praxe bez úzkého zaměření," uvedl v žádosti prezident.