Pole s mákem se letos rozrostla, úroda je nejistá

Praha - Osevní plocha máku se letos podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně rozrostla o 12,5 procenta na 40.255 hektarů. Činí tak 1,6 procenta celkových osevních ploch. Ještě však není jisté, že se o tolik zvýší také úroda. Pěstitelé se obávají plísňových chorob spojených s letošní větší vlhkostí, řekl na tiskové konferenci předseda spolku Český modrý mák Jaromír Gec.

Cena tak nemusí výrazněji klesnout. V posledních letech se podle poradce spolku Václava Lohra pohybovala kolem 100 korun za kilogram, podle Vlastimila Mikšíka ze spolku a z České zemědělské univerzity v Praze se dal prodat český modrý mák ze dvora i za 150 Kč/kg.

"Objevují se zprávy, že máku je zaseto více než minulé roky a očekává se pokles ceny. Ale nezapomeňme, že zajíci se sčítají až po honě a úroda se sčítá až ve stodole - a ona tam ještě není," řekl Gec. Minulé roky podle něj pěstitelé chtěli, aby bylo více vody, letos se naopak modlí, aby už pršet přestalo a mohl se sklidit.

Podle Lohra má hodně lidí dojem, že je máku letos na polí více. Důvodů je několik - většina osetých ploch se koncentruje do středních Čech, na Vysočinu a do východních Čech, přímo v Praze je 500 hektarů, tedy pět procent osevních ploch na území hlavního města. Jde tedy o lokality, kde ho lidé mohou ve větší míře vidět. Dalším důvodem je to, že mák ve svém bílém květu se pamatuje lépe a všímá se ho více než obilovin jako je pšenice. Plochy máku se podle něj mění podle toho, jak je vysoká poptávka a cena.

Od loňského roku je možné kupovat si mák se značkou kvality České cechovní normy. Podle Mikšíka se do systému zaregistrovalo zatím více než 20 pěstitelů ze skoro 840, kteří v republice jsou. Z českého máku podle něj jako jeden z mála producentů vyrábí Penam. Zatím není možné hlásit se do cechovních norem například pro makové buchty, podle Mikšíka je ale problém s normou na těsto, nikoliv na mák. Propagátoři máku dnes na konferenci hovořili i o nutričních výhodách této typicky středoevropské suroviny, která má hodně minerálních látek a naopak málo sacharidů.