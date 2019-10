Poláková se stejně jako v klipu chystá létat ve Foru Karlín

Praha - Zpěvačka a herečka Barbora Poláková připravila celkově šestý videoklip ke svému loňskému albu ZE.MĚ. Volba tentokrát padla na píseň Kdyby. Klip natočilo režisérské duo Jakub Machala a Jan Bártek, s nímž Poláková spolupracovala i v případě oceňovaného videoklipu Po válce. Poláková je v současné době na turné, které odstartovalo 4. října v Zábřehu a skončí 16. listopadu v Litomyšli. Největší koncert se uskuteční 26. října v pražském Foru Karlín. Kromě hostů jako Eva Samková či Kühnův dětský sbor i dalších zvukových a vizuálních překvapení v Praze dojde i na létání. Poláková to uvedla v rozhovoru s ČTK.

"Budu mít takovou choreografii na lanech, která vychází s posledního singlu Kdyby. Také mohu ještě prozradit, že děláme takovou "pidichoreografii" s Evičkou Samkovou a hrozně se u toho bavíme, ještě něco čeká diváky při Nafrněné a ti skalní už asi tuší, co mám na mysli, taky k písničce Backstage máme připraveno něco, na co se strašně těším " řekla ČTK Poláková.

Se snowboardistkou Samkovou letos v květnu Poláková v Indonésii natáčela klip ke skladbě Pojď si. Olympijská vítězka v něm měla původně jenom hrát, ale ukázalo se, že umí i zpívat, a tak dostala možnost se v klipu projevit i pěvecky.

Hlavní úlohu v novém klipu Kdyby hraje scénografie, kterou má na svědomí Jan Pjena Novotný. "Ten princip desek, které se v klipu za mnou mění vymyslel on. Byl to můj asi nejnáročnější klip. Natáčelo se move control kamerou, což je technicky dost obtížné. Každý záběr musel být nejdřív na vteřinu přesně vypočítán, pak se do té kamery uloží a ona už pracuje sama. Takže vy se musíte chovat jen podle ní, ani trošku ona podle vás," uvedla Poláková.

Videoklip má navíc charitativní přesah. Zpěvačka ho otitulkovala a poslala neslyšícím dětem z organizace Velvet Smile. "Děti teď malují obrázky, jak na ně videoklip působí a jak ho cítí. Díla pak vystavíme na mém brněnském koncertu v Sonu 2. listopadu. Obrázky vydražíme a výtěžek půjde na podporu celé organizace a sluchově postižených," sdělila Poláková.

Náročnou scénu, kdy se na koncertu ve Foru Karlín proletí nad hlavami posluchačů, trénuje Poláková s členy Airgym company. "Bude to asi napínavé, protože ve Foru můžeme být jen ten jeden den, kdy je večer koncert. Do té doby zkoušíme na Jatkách 78. Bohužel nemůžeme převézt to zařízení na všechna místa turné. Je to moc komplikované a závisí to na výšce a hloubce jeviště i hlediště," uvedla Poláková, která si létání nad hlavami diváků i zpěv hlavou dolů vyzkoušela před časem v Hudebním divadle Karlín v Praze v muzikálu Lucie, větší než malé množství lásky, kde se představila v roli stejnojmenné dívky.

Polákové letos za svou druhou desku ZE.MĚ získala dvě ocenění České hudební akademie Anděl. S albem, na kterém se podíleli i její kapelník a klávesista David Hlaváč a producent Jan P. Muchow, zvítězila v kategorii Sólová interpretka. Společně s Jakubem Machalou převzala i cenu za režii klipu k písni 2-8-5.