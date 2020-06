Poláci volí svého prezidenta, v prvním kole se asi nerozhodne

Varšava - V Polsku se dnes koná první kolo prezidentských voleb, které kvůli koronaviru a také sporům o způsob hlasování muselo být odloženo z původně stanoveného termínu 10. května. Volební místnosti budou otevřeny od 7:00 do 21:00 SELČ.

Varšava 28. června (ČTK) - V Polsku se dnes koná první kolo prezidentských voleb, které kvůli koronaviru a také sporům o způsob hlasování muselo být odloženo z původně stanoveného termínu 10. května. Volební místnosti budou otevřeny od 7:00 do 21:00 SELČ.

Po uzavření volebních místností se očekávají první odhady. Pokud žádný z 11 kandidátů - všichni jsou muži - nezíská nadpoloviční většinu hlasů, bude o dva týdny později následovat druhé kolo, do kterého postoupí dva nejsilnější uchazeči.

Průzkumy dávají největší šance dosavadnímu prezidentovi Andrzeji Dudovi (48), spojenci národně konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) a její vlády, a stejně starému varšavskému starostovi Rafalu Trzaskowskému z nejsilnější opoziční strany, liberální Občanské platformy.

Duda by měl podle průzkumů v prvním kole získat nejvíce hlasů, ale nemělo by to stačit na znovuzvolení. V druhém kole se šance zdají natolik vyrovnané, že se výsledek hlasování 12. července jeví nepředvídatelný.