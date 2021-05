Poláci svolávají kvůli Turówu na úterý blokádu přechodu v Hrádku nad Nisou

Hrádek nad Nisou (Liberecko) - Další blokádu česko-polského hraničního přechodu Hrádek nad Nisou - Kopačov svolává na úterý 25. května polská organizace Ruce pryč od Turówa (Ręce precz od Turowa), zjistila ČTK. Organizace tak reaguje na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, který v pátek vyhověl české žádosti o vydání předběžného opatření a Polsku nařídil okamžitě zastavit těžbu v hnědouhelném dolu Turów, kterou Česká republika i sousední Německo dlouhodobě kritizují.

Podobný protest se na výzvu organizace Ruce pryč od Turówa uskutečnil u hranic už 22. března. Desítky polských automobilů tehdy projížděly nepřetržitě dvě hodiny mezi kruhovými objezdy na polské straně. Bránily tím ve vjezdu na polskou silnici 332, která navazuje na českou I/35, kterou k cestě do Polska a sousedního Německa využívají stovky řidičů zejména kamionů. Řidiče osobních aut tehdy policisté posílali na blízký starý přechod, kamiony tudy ale nemohou, a tak se před hranicí v Česku vytvořila několikakilometrová kolona kamionů. Tentokrát chtějí Poláci demonstrovat od 14:15 co nejdéle, nejméně do 18:00.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, kterou také vlastní společnost PGE. Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedních zemí o šest let prodloužilo firmě koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Letos v dubnu pak polský ministr životního prostředí Michal Kurtyka povolil v Turówě těžbu až do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu.

České úřady se už v únoru obrátily na evropský soud s žalobou proti rozšiřování dolu. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Lidé z pohraničí v Libereckém kraji se podobně jako obyvatelé sousedního Saska obávají v sovislosti s rozšiřováním domu vedle ztráty pitné vody také zvýšeného hluku, prašnosti a propadu půdy. Varšava to odmítá. Proti rozhodnutí evropského soudu o zastavení těžby se ohradili polský premiér Mateusz Morawiecki i společnost PGE. V dolu se těží dál.