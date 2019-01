Gdaňsk (Polsko) - V gdaňské bazilice Nanebevzetí Panny Marie se dnes rodina, přátelé, ale i řada čelných představitelů polské politické scény rozloučí se starostou Gdaňsku Pawlem Adamowiczem. Toho v neděli během charitativní akce pobodal útočník, oblíbený progresívní politik pak v pondělí svým zraněním podlehl.

Do pátečního odpoledne byla rakev s tělem Adamowicze vystavena v Evropském centru Solidarity, u jehož zrodu stál. Pak byla ve smutečním průvodu dovezena do cihlové baziliky z 16. století, kde dnes v poledne začne smuteční mše. V její kryptě bude starosta pohřben. Do Gdaňsku přijede podle médií polský prezident Andrzej Duda, premiér Mateusz Morawiecki nebo předseda Rady Evropské unie Donald Tusk, rodák z Gdaňsku.

Lidé budou moci mši sledovat při přímém přenosu v samotném Gdaňsku, ale také na náměstích ve Varšavě, Poznani nebo Sopotech. Rodina starosty Adamowicze požádala veřejnost, aby místo nákupu svíček a květin peníze poslala jednomu hospici a nadaci, během jejíž akce 27letý Stefan W. na Adamowicze zaútočil.

Adamowicz zastával funkci gdaňského starosty nepřetržitě od konce roku 1998. Patřil k politikům vstřícným vůči sexuálním menšinám i migrantům. Kvůli tomu býval častým terčem tvrdých útoků ze strany představitelů národně-konzervativního Práva a spravedlnosti, které v Polsku vládne od roku 2015, i médií blízkých této politické formaci.