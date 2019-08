Poláci se ohradili vůči tomu, že by uznali chybu u územního plánu

Praha - Polské velvyslanectví v Praze se ohradilo proti tvrzení českého ministerstva životního prostředí (MŽP), že Polsko uznalo chybu při posuzování územního plánu Bogatyně. Změny plánu, jež byly jednou z klíčových podmínek pro rozšíření hnědouhelného dolu Turów v těsném sousedství české hranice, považovalo ministerstvo i Liberecký kraj za nezákonné. Polská ambasáda ČTK sdělila, že na jednání se zástupci MŽP označila nastalou situaci za nedorozumění, nicméně změna územního plánu je v plném souladu s předpisy. Vyjádření ministerstva ČTK shání.

Bogatyně navzdory neukončeným jednáním s Českem na konci května schválila změnu územního plánu, jíž mimo jiné umožnila rozšíření dolu o 14,6 hektaru směrem k hranici s ČR. Česká strana žádala od Polska například informace o vlivu změny na vodní zdroje, upřesnění vyhodnocení vlivu kumulovaných emisí na ovzduší, doplnění údajů o vlivu na zemědělský půdní fond a jiné biotopy, doplnění vyhodnocení hlukové zátěže českého území nebo popis plánovaných monitorovacích opatření.

MŽP minulý týden uvedlo, že zástupci úřadu se setkali na mimořádném jednání se svými polskými protějšky, přičemž Polsko uznalo pochybení. Takové tvrzení nicméně polská ambasáda odmítá. "Není pravdou, že 'Polsko uznalo pochybení při posuzování územního plánu města Bogatyně' a že 'nečekalo na řádné ukončení mezinárodních konzultací ke změnám územního plánu a nezohlednilo české připomínky'," konstatovalo velvyslanectví.

Podle Poláků při setkání vzala polská strana na vědomí české připomínky ke schválení územního plánu a "uznala nastalou situaci za nedorozumění". Trvá však na tom, že postup při změně územního plánu byl plně v souladu s národními i mezinárodními zákony. "Také zohlednil výsledky přeshraničního posuzování při rozhodování o schválení plánu, což je zdokumentováno v aktech, která tvoří přílohu k usnesení o přijetí tohoto plánu," uvedla ambasáda. Stejnou výhradu si měl vyslechnout i ministr Richard Brabec (ANO) při středečním jednání české a polské vlády ve Varšavě.

Hnědouhelný důl v Polsku zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044. Rozšířit by se měl důl až na 30 kilometrů čtverečních a těžit Poláci plánují do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozšířit podél silnice z německé Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou.

Ministerstvo životního prostředí dostalo v rámci přeshraničního posuzování dopadů na životní prostředí zhruba 5000 připomínek. Obyvatelé z příhraničí se obávají ztráty vody, zvýšení hluku a také prašnosti.