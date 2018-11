Praha - Pokus sněmovní opozice vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše (ANO) nebyl dobře připravený, myslí si komentátoři českých deníků. Opoziční strany podle nich neměly připravený záložní plán, nezazněl ani žádný nový argument proti vládě. Babiše tak budou muset porazit až ve volbách, míní komentátoři. Pro vyslovení nedůvěry se vyslovilo všech 92 poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Aby kabinet padl, opozice by musela pro návrh získat nejméně 101 hlasů.

Podle komentátora Mladé fronty Dnes (MfD) předvedla opozice jeden z nejhloupějších pokusů o vyslovení nedůvěry vládě v novodobé éře. "Opozice do něj šla nejednotná (s lavírující SPD), bez jakékoliv přípravy a s nulou představou, co dál, kdyby se třeba shodit vládu opravdu podařilo," uvedl. Ideální je podle něj vyvolat hlasování v situaci, kdy se vládní většina drolí a je šance poskládat většinu novou, čehož ale opozice nyní nebyla schopna.

Snaha shodit vládu pomocí příběhu o uneseném synovi premiéra, který připomíná špatnou bondovku, podle MfD skončil v pracovně prezidenta Miloše Zemana, který by další dva pokusy o sestavené kabinetu dal znovu Babišovi. "Myslí-li to opozice vážně, musí si to příště tvrdě odpracovat. Nabídnout programovou alternativu. Najít charizmatické osobnosti, kterým lidé ten program uvěří. Objet s nimi celou republiku. A Babiše porazit ve volbách, v čelním střetu," uzavírá komentář MfD.

Podle komentátora Lidových novin strany usilující o pád vlády svému pokusu nedodaly žádný smysl. "Kdyby se opozičníci více snažili, možná by voliče, který měl dostatek trpělivosti celé debatě naslouchat, nějak přesvědčili. Oni však, stejně jako vláda, zopakovali ohranou písničku," píše. Z vládních stran tak prý zaznívaly hlavně nářky nad neférovými médii a kampaní, z opozičních lavic pak stále dokola tatéž mohutná kritika. "Žádný nový relevantní protivládní argument nezazněl," dodal komentátor.

LN a MfD vydává společnost Mafra, která patří do koncernu Agrofert. Jeho majitelem byl premiér Babiš, loni ale koncern převedl kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Podle komentátora Práva se ve Sněmovně střetly dva světy. "Slovy Pavla Bělobrádka hodnot a pragmatismu. Protože opozice od začátku věděla, že ve své snaze vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše jde do prohraného boje, měly některé proslovy poslanců spíše apelativní ráz," napsal. Babišova současná pozice je podle komentátora neotřesitelná i tváří v tvář podezření z dotačního podvodu i nejasnostem kolem syna. "Po včerejšku je ještě silnější, neboť prošla ohněm hlasování o nedůvěře vládě. Jak je to možné, ví snad jen premiér sám," dodal.