Pokus KLDR o vyslání špionážní družice skončil neúspěchem

Pchjongjang/Soul/Tokio - Severní Korea se dnes pokusila vyslat do vesmíru špionážní vojenskou družici, uvedla podle agentury Reuters tamní státní média. První pokus za posledních sedm let ale podle nich skončil neúspěchem, když se porouchal druhý stupeň rakety nesoucí satelit a systém se zřítil do Žlutého moře. Start rakety předtím spustil krátký poplach v Jižní Koreji a Japonsku, úřady a média obou zemí rovněž hovořily o selhání rakety. Její pád si podle nich nevyžádal na jejich území žádné škody.

KLDR už dříve oznámila, že se pokusí o testovací start vojenského průzkumného satelitu. Start družice se nicméně nezdařil kvůli nestabilitě raketového motoru a palivového systému, uvedla dnes severokorejská státní agentura KCNA. Podle Reuters se jednalo o šestý pokus Pchjongjangu o vypuštění družice na oběžnou dráhu a první od roku 2016.

O startu rakety zhruba dvě hodiny před oficiálním prohlášením Severní Koreje informoval Soul a Tokio. Příslušné úřady obou zemí nyní zkoumají podrobnosti o letu a dráze severokorejského nosiče. Raketu Severní Korea odpálila dnes v 6:29 místního času (úterý 23:29 SELČ) z kosmodromu na svém západním pobřeží, uvedla podle agentury Kjódó Jižní Korea. "Kosmická nosná raketa" pak letěla nad Žlutým mořem, do jehož vod se následně zřítila, uvedla podle Reuters jihokorejská média s odkazem na své zdroje z armády.

Japonsko krátce po odpálení rakety vydalo varování pro ostrov Okinawa jižně od japonské pevniny, poplašné sirény se rozezněly i napříč jižní částí Korejského poloostrova. Výstraha vyzývající k přípravě na možnou evakuaci se objevila na telefonech obyvatel Soulu a zněla i v ulicích metropole, napsala agentura AP - jihokorejské ministerstvo vnitra nicméně následně upřesnilo, že se jednalo o chybné hlášení.

Japonsko ani Jižní Korea bezprostředně nehlásily žádné škody. Japonský premiér Fumio Kišisa podle agentury Kjódó uvedl, že na japonském území projektil nenapáchal žádné škody.

Jihokorejská agentura Jonhap v úterý uvedla, že KLDR informovala Mezinárodní námořní organizaci o svém plánu na test vojenské průzkumné družice v období mezi 31. květnem a 11. červnem. Soul a Tokio proti tomu protestovaly a poukázaly na to, že by šlo o porušení rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

V údajích poskytnutých mezinárodním úřadům Severní Korea uvedla, že raketa bude po startu směřovat na jih a očekává se, že její stupně a další trosky spadnou do Žlutého moře a Tichého oceánu.

Na vyslání satelitu do vesmíru potřebuje Severní Korea podle AP využít technologii balistických raket, což jí rezoluce Rady bezpečnosti OSN zakazují. Na vysílání družic KLDR se i v minulosti pohlíželo jako na raketové testy, které se země tímto způsobem snaží maskovat.