Pokud tyhle chyby budu opakovat, titul si nezasloužím, zlobil se Leclerc

Le Castellet (Francie) - Monacký jezdec Charles Leclerc netajil po havárii ve Velké ceně Francie formule 1 frustraci. Čtyřiadvacetiletý pilot Ferrari byl od začátku závodu v Le Castellet ve vedení a mohl snížit ztrátu na lídra mistrovství světa Maxe Verstappena z Red Bullu. Rodák z Monte Carla ale skončil po chybě v 18. kole v bariéře, Verstappen to využil k vítězství a rozdíl mezi nimi narostl na propastných 63 bodů.

"Myslím, že to byla moje chyba. Snažil jsem se najet moc zvenčí a vjel jsem asi na nějakou nečistotu. Pokud budu takovéto minely dělat dál, nezasloužím si vyhrát mistrovství světa," citoval Leclerca oficiální web F1.

Le Clerc dal najevo frustraci už v kokpitu. Nejprve si stěžoval, že mu selhal plynový pedál, a vzápětí hlasitě zakřičel do vysílačky. Později ale mezi novináři vše vysvětlil a byl velmi sebekritický.

"To o tom pedálu bylo až po nehodě. Když jsem narazil do bariéry, nemohl jsem couvat," uvedl Leclerc. "Nemyslím, že šlo o mechanickou věc. Ujela mi zadní část vozu. Byla to moje chyba," zopakoval.

Situace ho mrzela o to víc, že prožívá jinak nejlepší sezonu v kariéře. "Ztrácím ale příliš mnoho bodů. O sedm jsem přišel v Imole a tady o dalších 25, protože si myslím, že jsme tu měli nejsilnější auto. Takže ano, pokud prohrajeme na konci sezony šampionát o 32 bodů, budu vědět, kde se to stalo. Je to nepřijatelné," řekl Leclerc.

Pilota Ferrari trápilo během víkendu také vyvážení vozu, na to se ale vymlouvat nechtěl. Po triumfu v Rakousku útočil na druhé vítězství za sebou, ale připsal si místo toho třetí nedokončený závod v sezoně.

"To se prostě stává. Stejně jako problémy se spolehlivostí. Charlesovi jsem řekl, že si zbytečně přiděláváme problémy, ale v budoucnu si to užijeme a otočíme to. Opět jsme dnes ukázali, že se zlepšujeme a že jsme nejrychlejší auto. Teď nás čeká závod v Maďarsku a tam to může být třeba double. Musíme se prostě soustředit dál," pronesl šéf Mattia Binotto.

Přestože Leclerc ztrácí na vedoucího Verstappena již 63 bodů, stále nic nevzdává. Do konce sezony zbývá deset závodů. "Pokud se chci stát mistrem světa, musím tyhle věci ve druhé půli sezony eliminovat. Budu věřit až do konce a na konci vše spočítám. Teď to ale nevypadá kdovíjak dobře," dodal pro Autosport Leclerc.

Příští Velká Maďarska se pojede už za týden 31. července.