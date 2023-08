Pokud sportovci přímo nereprezentují Rusko a Bělorusko, mohou v ČR soutěžit

Praha - Pokud sportovci nevystupují pod vlajkou Ruska či Běloruska, nereprezentují tyto země a nenesou s sebou znaky Ruské federace spojené s okupací Ukrajiny, nebude jim účast v soutěžích v Česku zapovězena. Po dnešním jednání vlády to novinářům řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Kabinet chce podmínky zpřesnit, v diskusi bude pokračovat při dalším jednání.

Vláda v úterý souhlasila s udělením víz pro fotbalisty kazašského Tobolu Kostanaj, který tak bude moci ve čtvrtek v Plzni v odvetě play off o postup do Evropské konferenční ligy nastoupit i s hráči z Ruska a Běloruska. Tobol má v kádru tři ruské a jednoho běloruského fotbalistu, ani jeden z nich původně s týmem do Prahy nepřiletěl. Spolumajitel klubu Alimžan Kaldijarov na instagramu řekl, že bez nich by Kostanaj možná k zápasu vůbec nenastoupila.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu vláda v červnu schválila zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, umožnilo ale Rusku podnikat útoky ze svého území. Podle výkladu Národní sportovní agentury platí nařízení jen pro reprezentanty svých zemí.

"Máme zájem, aby podmínky v České republice odpovídaly podmínkám v jiných státech, které stojí stejně jako Česká republika proti ruské invazi na Ukrajinu," řekl Kupka. Sankce a omezení uvalená na ruské kluby nebo sportovce podle něj musejí především postihovat právě Rusko a nemají dominantně dopadat na české sportovce a soutěže.

Podle ministra tak platí základní princip, že čeští reprezentanti a české kluby se nesmějí podílet na soutěžích v Rusku a Bělorusku. Zároveň se reprezentanti Ruska a Běloruska a kluby se sídlem na území těchto dvou zemí nesmí zapojovat do soutěží v Česku.

V případě, že se jedná o sportovce, kteří nevystupují pod vlajkou Ruska či Běloruska, nereprezentují je a nenesou s sebou znaky Ruské federace spojené s okupací Ukrajiny, účast v soutěžích jim nebude zapovězena, podotkl Kupka.

Vláda bude o věci jednat i příště. Chce dospět ke srozumitelným pravidlům, aby nebylo nutné ve všech případech udělovat výjimky.