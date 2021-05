Pokud Sněmovna vysloví nedůvěru vládě, Zeman ji nechá vládnout v demisi

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman trvá na svém dřívějším výroku, že by nechal do voleb dovládnout v demisi vládu premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by jí Sněmovna začátkem června vyslovila nedůvěru. Frekvenci 1 dnes řekl, že to pokládá za nejlogičtější řešení. Opozici doporučil, aby se soustředila na volební kampaň a program a krátce před říjnovými sněmovními volbami nedělala podobné "vylomeniny".

Zeman řekl, že trvá na svém dřívějším vyjádření. "Nejlogičtějším postupem je nechat vládu dovládnout v demisi," uvedl. Sněmovna by měla z iniciativy koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN hlasovat začátkem června. Výsledek hlasování rozhodne postoj KSČM.

Prezident upozornil na to, že ve Sněmovně je řada zákonů, u kterých hrozí, že "spadnou pod stůl". "Já řekl i při jednání s opozičními předáky, že by se měli víc soustředit na kampaň a předvést své programy a kandidáty a nedělat takové vylomeniny, jako je hlasování o nedůvěře," prohlásil prezident.

Koalice Spolu a Pirátů a STAN svými podpisy zajistí, že Sněmovna bude o vyslovení nedůvěry kabinetu hlasovat začátkem června. Opoziční volební koalice k prosazení návrhu potřebují alespoň 101 hlasů, přičemž společně jich mají 68.

Opoziční iniciativa může počítat s 19 hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie, proti vládě chtějí hlasovat také tři zástupci Trikolóry ve Sněmovně. Postoj 15 poslanců KSČM tak bude rozhodující. Komunisté v pátek oznámili, že před definitivním rozhodnutím zjistí do konce května názory členské základny.