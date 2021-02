Pokud skončí nouzový stav, kabinet užije zákon o veřejném zdraví

Praha - Kdyby Sněmovna nesouhlasila s prodloužením nouzového stavu, kabinet by po 14. únoru prostřednictvím ministerstva zdravotnictví vyhlásil veškerá možná opatření proti šíření covidu-19 podle předpisu o ochraně veřejného zdraví. Novinářům to po jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). O podpoře stavu nouze chce však jednat do poslední chvíle s opozicí i koaličním hnutím ANO.

Na nouzový stav je navázána většina klíčových opatření proti covidu-19. Pokud by skončil, chce Hamáček udělat maximum pro to, aby se minimalizovaly dopady. Ministerstvo zdravotnictví by podle Hamáčka přesunulo všechna koronavirová opatření, u kterých to lze, pod režim zákona o ochraně veřejného zdraví. Připomněl ale, že některá obdobná rozhodnutí rušily loni soudy s tím, že závažná omezení základních práv lze vyhlašovat jen krizovými opatřeními v nouzovém stavu.

Podle Hamáčka lze počítat s tím, že postup by znamenal znovu řadu žalob. "Můžu garantovat, že každé (nařízení) bude předmětem soudního přezkumu a některá z nich mohou být zrušena," uvedl. Kvůli existujícím soudním rozhodnutím je podle něj navíc zřejmé, že do režimu zákona o ochraně veřejného zdraví nelze "přepsat" všechna aktuálně platná opatření.

Kabinet žádá poslance o měsíční prodloužení nouzového stavu, aby neskončil 14. února. Nemá však tentokrát podporu KSČM a s dalšími opozičními stranami se také dosud nedohodl. "Věřím, že má smysl jednat do poslední chvíle, jsem příznivcem toho, abychom s opozicí jednali," řekl Hamáček. Chce apelovat na opoziční strany, ale i na koaliční hnutí ANO, aby dohoda vznikla.

Hamáček varoval, že v případě ukončení nouzového stavu by nemohla armáda pomáhat v nemocnicích, zdržely by se i chystané nákupy testů kvůli návratu žáků do škol. "Je třeba mít na paměti, že nám jde o lidské životy. A neměli bychom je vystavovat riziku proto, že nejsme schopni se dohodnout," konstatoval.

Podobně jako premiér Andrej Babiš (ANO) dnes Hamáček upozornil, že opoziční návrhy mají velké rozpočtové dopady a opozice při tom hlasuje proti rozpočtu jako celku. Neustálé debaty o prodlužování nouzového stavu označil za české specifikum. "U nás je z toho hlavní kolbiště mezi vládou a opozicí, je to špatně," uvedl.

Možnost, že by kabinet znovu vyhlásil nouzový stav, pokud by Sněmovna jeho další trvání nepodpořila, označili dnes právníci oslovení ČTK za protiústavní. Hamáček řekl, že o této alternativě mluvil jen na novinářský dotaz. "Já řekl, že v případě, kdy se řítíte s autem proti zdi, tak asi nemůžete vyloučit nic. To je rovina, v které to vidím. Ale byl bych strašně rád, abychom se do této debaty nedostali," uvedl.