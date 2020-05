Pokud si chceme ponechat svobodu, musíme ji hájit, řekl Vystrčil

Praha - Boj Pražanů za svobodu v květnu 1945 by měl být mementem, že pokud si Češi chtějí zachovat svobodu, nesmí čekat a musí ji hájit. Před Českým rozhlasem to dnes řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který společně s místopředsedou horní komory Jiřím Růžičkou (za TOP 09 a STAN) uctil památku obětí Pražského povstání a bojů o Československý rozhlas položením věnce. Tradiční pietní akce se letos před rozhlasem kvůli opatřením proti epidemii koronaviru nekoná. Politici ale na místo poslali věnce a kytice, zástupci některých institucí přichází osobně. Český rozhlas vzpomínce věnuje speciální vysílání s projevy hlavních ústavních činitelů.

Vystrčil poznamenal, že si dnes Česko připomíná 75 let od okamžiku, kdy vyvrcholila touha po svobodě. "Pražané se bez ohledu na oběti a rizika pustili do boje za svobodu. Ten boj byl dopředu ztracený, protože německé jednotky byly velmi dobře organizované," řekl. "Oni přesto nečekali a bojovali. A toto by pro nás mělo být memento, že pokud chceme uhájit svoji svobodu a nechceme, aby se jí někdo zmocnil, tak nesmíme čekat, ale musíme ji hájit," řekl.

Připomínat podobné historické události je podle něj naprosto zásadní. Pokud tak nebudeme činit, zvyšuje se nebezpečí, že se objeví někdo, kdo se ostatní pokusí umlčet a bude jim říkat, že je pro ně nejlepší a nejbezpečnější poslouchat, klanět se, děkovat a prosit. "A to není pravda, my nesmíme být lokajem, my musíme být samostatnou a svobodnou zemí," zdůraznil.

Jedny z nejvýznamnějších bojů během Pražského povstání vypukly o budovu tehdejšího Československého rozhlasu, padlo při nich na 170 lidí. Vystrčil to označil za boj o svobodu slova. "Pokud něčím začíná a končí svoboda, tak to je tím, že máte nebo nemáte svobodu slova. Proto my bychom na to neměli zapomínat a nikdy bychom si neměli svobodu slova nechat vzít a nikdy bychom se neměli nechat nikým umlčet," řekl.

Před Český rozhlas si dnes přišli připomenout tehdejší události a oběti také například ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nebo zástupci ministerstva obrany a armády.

Vystrčil si také společně se senátorem Jiřím Drahošem u vazební věznice v Praze na Pankráci připomněli všechny, kteří položili životy v boji proti nacismu. Na oběti povstání se dnes bude vzpomínat i u pomníku na mostě Barikádníků nebo u Staroměstské radnice. Ve svatovítské katedrále se večer uskuteční bohoslužba k 75. výročí konce druhé světové války.

Pražským povstáním vyvrcholil odboj proti německým okupantům, který vypukl spontánně 1. května 1945 v Přerově. Povstalcům se podařilo přimět Němce ke kapitulaci, zabránit mnohonásobně většímu krveprolití a vyprovokovali i rychlejší zásah Rudé armády. V Pražském povstání padlo podle údajů Vojenského historického ústavu téměř 3000 lidí. Smrt obránců Prahy připomínají po hlavním městě desítky pomníků a pamětních desek.