Pokud se v Itálii nedohraje sezona, liga nebude mít vítěze

Řím - Pokud kvůli pandemii koronaviru nepůjde plnohodnotně dohrát sezonu italské fotbalové ligy, která se má znovu rozběhnout 20. června, vyvrcholí soutěž formou play off a play out. Jestliže by ani to nešlo a fotbal by se v zemi opět zakázal, o konečném pořadí rozhodne bodový algoritmus. V takovém případě by ale liga neměla vítěze. Dnes o tom rozhodla Italská fotbalová federace (FIGC).

Plány navržené předsedou FIGC Gabrielem Gravinou byly schváleny jednomyslně. Tři zástupci italské ligy se hlasování nezúčastnili. Informovala o tom agentura AP.

V Itálii se nejvyšší soutěž zastavila rozhodnutím vlády 9. března. Serie A se má vrátit v sobotu 20. června a vyvrcholit by měla 2. srpna. Ještě před obnovením ligy se dohraje Italský pohár, kde jsou na programu 12. a 13. června semifinálové odvety a 17. června finále.

Pokud ročník nepůjde zahájit 20. června, bude mít FIGC až do 10. července čas na rozhodnutí, co dál. Sezona může skončit nejpozději 20. srpna.

V Itálii se postupně uvolňují opatření proti šíření koronaviru a počet nakažených i obětí se snižuje. Pokud se však statistiky zhorší, přistoupila by FIGC k jednomu ze dvou záložních plánů. Jestliže by do hry vstoupil algoritmus, přihlíželo by se k průměrnému bodovému zisku týmů doma a venku a k tomu, kolik zápasů by jim zbývalo dohrát a kde.

Dohrání soutěže může zkomplikovat fakt, že v případě pozitivního nálezu musí celý tým do povinné dvoutýdenní karantény. "Pokud to vývoj dovolí, doufám, že vládní experti nařízení změní," řekl Gravina listu La Verita.

Italská fotbalová federace rovněž oznámila, že pokud by některé z mužstev porušilo přísná zdravotní nařízení, čelilo by trestu od pokuty až po vyloučení ze soutěže. Rozsah trestu by záležel na míře provinění.

Před přerušením ligy vedl tabulku obhájce titulu Juventus Turín o bod před Laziem Řím. Celkům zbývá odehrát 12 až 13 zápasů.