Pokud se školy otevřou 12. dubna, měly by to vědět do Velikonoc

Praha - Rozhodnutí o částečném návratu žáků do škol by podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) mělo padnout do Velikonoc, pokud by se školy mohly s ohledem na vývoj epidemické situace znovu otevřít 12. dubna. V úvahách je i 19. duben, řekl dnes ministr poslancům. Školy by v každém případě měly být informovány týden předem, podotkl. Rozhodnutí bude podle ministra záležet stanovisku hlavní hygieničky Pavly Svrčinové.

Prioritami ministerstva školství jsou otevření škol pro nejmladší žáky a praktická výuka na středních a vysokých školách. Ministerstvo by chtělo umožnit třeba i konzultace ve skupinách po šesti studentech pro nejvyšší ročníky základních a středních škol nebo střídání prezenční a distanční výuky pro třídy prvního stupně základních škol.

Mateřské školy se podle ministra v první fázi otevřou nejprve pro povinné předškolní vzdělávání nejstarších dětí. Výuku by měly absolvovat ve skupinách maximálně po 15 dětech. Podle ministra se to týká zhruba 130.000 dětí.

I mateřských škol by se podle Plagy týkala povinnost antigenního testování a ochranných prostředků. Do škol bylo distribuováno 6,5 milionu respirátorů, pro mladší děti je zajištěno 15 milionů chirurgických roušek. "Je navrženo, aby testování ve školách probíhalo dvakrát týdně," uvedl ministr. Týkalo by se zaměstnanců i žáků a studentů.

K očkování proti koronaviru bylo podle ministra zaregistrováno 185.000 zaměstnanců škol, přes 85.000 z nich bylo očkováno alespoň první dávkou.

Plaga: První stupeň ZŠ by se měl střídat ve výuce doma a ve škole

Třídy prvního stupně základních škol by se po znovuotevření měly po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. Počítá s tím plán návratu žáků do lavic, který připravilo ministerstvo školství. Po dnešním jednání s opozičními poslanci Pirátů, hnutí Starostové a nezávislí a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) to ČTK řekl Plaga. Vedle dlouhodobých priorit jako otevření škol pro nejmladší žáky nebo praktické výuky ve středních a vysokých školách by podle něj ministerstvo chtělo umožnit třeba i skupinové konzultace. Termín pro návrat musí určit ministerstvo zdravotnictví, dodal.

"Návrat prvních stupňů základních škol je významně epidemiologicky lepší v rotačním schématu týden (doma) a týden (ve škole)," uvedl ministr. Poukázal přitom na výsledky studie Centra pro modelování biologických a sociálních procesů (BISOP), podle kterých mohou týdenní rotace tříd prvního stupně snížit šíření nákazy covidu-19 zhruba o 88 procent proti běžnému stavu. S dalšími režimovými opatřeními by měl být efekt ještě větší. To by podle Plagy mělo vytvořit prostor i pro obnovení praktické výuky ve středních školách a v závěrečných ročnících vysokých škol.

Od 1. března jsou kvůli zhoršení epidemie otevřené jen školy pro děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. Ostatní žáci a studenti se učí z domova. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že by se do lavic mohli začít vracet zřejmě ve druhé polovině dubna. Ministerstvo školství je podle Plagy připraveno o tom s resortem zdravotnictví jednat. "Ten, kdo musí říct jasné termíny nebo kritéria, je ministerstvo zdravotnictví," řekl. Předpokládá, že hlavní hygienička Pavla Svrčinová to udělá příští týden .

Podle Plagy se plán ministerstva školství v mnohém shoduje s návrhy opozice. Z dopisu ministra sněmovnímu školskému výboru, který na twitteru zveřejnila poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) plyne, že kromě rotační výuky navrhuje také rozšíření povinnosti nošení respirátorů či roušek i na školy a speciální školy. Nemusely by je nosit děti, kterým by to neumožňovalo jejich postižení, řekl dnes Plaga.

Chtěl by také umožnit dobrovolný návrat závěrečných ročníků základních či středních škol v omezeném režimu v takzvaných studijních skupinách. Pokud by se školy nemohly otevřít, měly by se podle něj žákům s problémy v učení povolit konzultace ve skupinách do šesti lidí. Dosud jsou možné jen individuální konzultace.

Ministerstvo školství má podle Plagy vše pro návrat žáků do škol připravené. V únoru školám poslalo 3,5 milionu respirátorů, deset kusů na zaměstnance. Počítá s testováním dvakrát týdně antigenními testy a vyjednalo přednostní očkování pracovníků škol. K vakcinaci se dosud přihlásilo kolem 190.000 ze zhruba 330.000 učitelů i nepedagogů ve školách. Dávku vakcíny jich k 22. březnu dostalo 86.519.

Denní přírůstky nově nakažených v posledních dnech klesají. Nemocnice jsou ale stále přetížené, jinou než covidovou péči omezily. Na počet obyvatel má republika nejvíc obětí nákazy. Řada seniorů či chronicky nemocných lidí, kteří patří k nejvíce rizikovým skupinám, ještě proti covidu-19 nedostala ani první dávku očkování. Vedle lidských ztrát jsou velké i ztráty ekonomické.

Návrat žáků posledních ročníků ZŠ a SŠ má být dobrovolný

Brzký návrat žáků posledních ročníků základních i středních škol bez praktické výuky k prezenčnímu vzdělávání by byl podle Plagy spíše kontraproduktivní. Plaga se v dnešní sněmovní debatě o otvírání škol vyslovil v těchto případech vzhledem k blížícím se zkouškám pro dobrovolnost.

"Přesouvat tyto žáky povinně pouze několik týdnů před přijímacími a závěrečnými zkouškami by mohlo být spíše kontraproduktivní," řekl poslancům Plaga. Těmto žákům a studentům by se měla podle něho umožnit domácí příprava na zkoušky.

Místo povinného návratu k prezenční výuce by podle ministra měli mít možnost návratu dobrovolného v omezeném režimu. Plaga zmínil studijní skupiny nejvýše po šesti žácích pro klíčové předměty.

Prioritou je podle Plagy obnovit co nejdříve na středních školách praktické vyučování, které nelze distanční formou nahradit. "Je nezbytné umožnit návrat k ní nejen závěrečným ročníkům, ale všem, pro které je získání dovedností praxí klíčové pro jejich další působení v jejich oborech," dodal.

Plošné opakování ročníku kvůli omezení výuky kvůli koronaviru není podle Plagy na místě. Podle něj se většina žáků zapojila do distanční výuky. Možné je individuální opakování po dohodě s ředitelem školy, což by se mohlo týkat například učňů.

Fiala: Termín částečného návratu žáků do škol 12. dubna je reálný

Termín návratu části žáků do škol 12. dubna je i po dnešním jednání s Plagou podle koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) reálný. Schůzka nemění nic na jejím postoji k nouzovému stavu, řekl na tiskové konferenci ve Sněmovně předseda občanských demokratů Petr Fiala. Na rozdíl od koalice Pirátů a STAN Spolu nepovažují za vhodné otevírat školy podle situace v jednotlivých regionech.Koalice Spolu nepovažuje rotační model výuky za ideální.

Informace ke školám, rodičům, žákům i veřejnosti musí podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného putovat včas, aby se všichni mohli připravit. Prioritou koalice je otevření mateřských škol, prvního stupně základních škol včetně malotřídek či speciálních základních škol. Podobně jako Piráti a STAN se Spolu kloní k pilotním projektům testování žáků na několika školách.

"Pokud by došlo k rozšíření nových mutací, situace bude úplně jiná. Ale pokud se bude dařit epidemii krotit a nebude docházet k dramatickému zhoršování, není důvod, proč by žáci a vzdělávání neměli být prioritou," uvedl Výborný.

Podle Pirátů a STAN by se mělo otevírání škol řešit regionálně podle epidemické situace v krajích či okresech, nikoli plošně. S tím nesouhlasí koalice Spolu. "Není možné zodpovědnost přenášet na zřizovatele a ředitele škol," poznamenal Výborný.

Ani dnešní jednání s Plagou nevyvolává podle Fialy ochotu ODS podpořit další prodloužení nouzového stavu. Vláda žádá Sněmovnu o dalších 30 dní stavu nouze, platil by tedy do 27. dubna. Aktuálně končí s 28. březnem. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové přetrvávají závažné důvody pro nepodporu. "Jednání nemělo ambici a šanci cokoli změnit," řekla. Poslanecký klub KDU-ČSL ve středu jednal do noci. "Myslím, že jsme se posunuli k nějakému stanovisku za celý poslanecký klub. V tuto chvíli budeme analyzovat dnešní možná i páteční ranní data, podle toho se rozhodneme," dodal Výborný.

Místopředseda STAN Petr Gazdík po dnešním jednání s Plagou nevyloučil podporu prodloužení nouzového stavu o 14 dní. STAN se, stejně jako Piráti, finálně rozhodne dnes večer, případně v pátek ráno.