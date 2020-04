Pokud se fotbalová liga nedohraje, nebude mít mistra ani sestupující

Praha - Pokud se fotbalová liga nedohraje v kompletní podobě, tedy i s nadstavbovou částí, nebude vyhlášen mistr a nebude se ani sestupovat. O dohodě ligového výboru informoval na webu ČT Sport předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda. O účastnících evropských pohárů by v takovém případě rozhodlo aktuální pořadí v tabulce.

První liga byla kvůli pandemii koronaviru přerušena v polovině března, po uvolnění bezpečnostních opatření by se měla bez diváků na stadionech znovu rozběhnout 25. května. S tím LFA nadále počítá, musí se však připravit i na variantu, že by se soutěž nepodařilo dokončit.

"V okamžiku, kdy by soutěž nemohla být dohrána, tak by v podstatě došlo k tomu, že by to nebylo určeno. Nebyl by vyhlášen ani vítěz ligy ani sestupující," řekl pro ČT Sport Svoboda s tím, že sedmičlenný ligový výbor by poté musel rozhodnout o účastnících evropských pohárů.

"A tam bychom striktně dodržovali doporučení UEFA, která v tom jsou dána. Ta říkají jasně, že v okamžiku, kdy vyšší moc znemožní dohrání soutěžního ročníku do konce července, tak pak se má vycházet z aktuálního pořadí z tabulky," prohlásil Svoboda.

LFA nyní ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví připravuje soubor opatření, za jakých by se měly zápasy hrát. "Je to velká technikálie. Velmi se inspirujeme manuálem pro německou bundesligu, protože se domnívám, že asi nic preciznějšího bychom nevymysleli," uvedl Svoboda.

Ligový výbor LFA v pondělí schválil, že první i druhá liga se znovuzahájí 25. května. Na 12. května také svolal Ligové grémium profesionálních klubů, kde musejí zástupci všech 32 klubů první a druhé ligy schválit prodloužení sezony přes 30. červen, protože v červenci za běžných okolností začíná nový ročník.