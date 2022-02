Pokud Rusko zaútočí na Ukrajinu, Nord Stream 2 už nebude, uvedl Biden

Washington/Moskva - Pokud ruské jednotky a tanky překročí hranice s Ukrajinou, projekt plynovodu Nord Stream 2 už nebude, prohlásil dnes americký prezident Joe Biden po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem v Bílém domě. Oba státníci uvedli, že jejich země a Severoatlantická aliance jsou připraveny společně reagovat na případnou ruskou agresi. O krizi kolem Ukrajiny jednají v Kremlu prezidenti Ruska a Francie Vladimir Putin a Emmanuel Macron.

Scholz je tento týden na první návštěvě USA od svého prosincového nástupu do čela spolkové země. Scholz před dnešní schůzkou deklaroval, že Západ bude v případě ruské invaze postupovat jednotně a že Moskva by zaplatila vysokou cenu. Německá vláda zároveň oznámila, že pošle do Litvy až 350 dalších vojáků, kteří doplní stávajících asi 500 v tamním mnohonárodním praporu NATO.

Putin a Macron jednají v Kremlu o krizi kolem Ukrajiny

K jednání o rostoucím napětí v Evropě v souvislosti s krizí kolem Ukrajiny se dnes v Moskvě sešli prezidenti Ruska a Francie Vladimir Putin a Emmanuel Macron. Šéf Kremlu na úvod setkání prohlásil, že Moskva i Paříž jsou situací kolem bezpečnosti znepokojené, jeho host označil dialog za jedinou možnost bezpečnosti a stability v Evropě.

"Jsem rád, že budu moci všechny otázky podrobně probrat a že můžeme začít hledat kolektivní odpověď užitečnou pro Rusko a celou Evropu. Taková odpověď zabrání válce a vybuduje stabilitu, transparentnost a důvěru pro všechny," řekl Macron. "Myslím, že dialog je nyní důležitější než kdy jindy. Jedině on zajistí bezpečnost a stabilitu na evropském kontinentu," dodal.

Macron dal po příletu do ruské metropole najevo opatrný optimismus ohledně svého setkání s Putinem, od něhož se ovšem neočekává žádný velký průlom. "Jsem v rozumné míře naladěn optimisticky. Nevěřím však na spontánní zázraky,“ prohlásil podle televize BFM TV po vystoupení z letadla na moskevském letišti Vnukovo.

Francouzský prezident už dříve řekl, že účelem jeho návštěvy v Moskvě je zabránit eskalaci situace kolem Ukrajiny. Kreml k návštěvě Macrona podle agentury TASS uvedl, že Putin bude s hostem diskutovat o bezpečnostní struktuře v Evropě.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov očekává zcela věcnou a dlouhou diskusi. Při jednání podle něj budou "absolutně dominovat" napětí v Evropě související se situací kolem Ukrajiny, u jejíchž hranic má Moskva aktuálně přes 100.000 vojáků, a otázka bezpečnostních záruk pro Rusko.

Putin si s Macronem při uvítání nepodali ruce a pak usedli na opačných koncích oválného stolu daleko od sebe. Agentura TASS k tomu poznamenala, že jde o bezpečnostní opatření související s pandemií nemoci covid-19. Stejný režim panoval nedávno i při setkání Putina s maďarským premiérem Viktorem Orbánem minulý týden.

Po individuální schůzce mají Putin s Macronem pokračovat v rozhovoru při pracovní večeři. O výsledku jednání pak chtějí informovat novináře na následné tiskové konferenci.

Rusko přesunutím desítek tisíc vojáků k Ukrajině vyvolalo obavy Západu, že připravuje agresi vůči této zemi. Moskva to popírá a naopak tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost. Od USA a NATO žádá kromě jiného záruku, že aliance nepřijme Ukrajinu za člena a že nebude zvyšovat svoji přítomnost v blízkosti Ruska. NATO i Spojené státy takový požadavek odmítají.