Pokud Rakušan zůstane ve vládě, ANO vyvolá hlasování o nedůvěře

Praha - Pokud premiér Petr Fiala (ODS) bude nadále držet ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ve vládě, poslanci opozičního hnutí ANO do konce příštího týdne sesbírají podpisy a vyvolají hlasování o nedůvěře kabinetu. Na dnešní tiskové konferenci to oznámila předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Fiala podle ní i předsedy ANO a expremiéra Andreje Babiše dosud bagatelizoval informace portálu iDNES.cz, že Rakušan měl šifrovaný telefon. Rakušan uvedl, že telefon měl po posledních sněmovních volbách kvůli obavám z odposlechů, ale prakticky ho nevyužíval. Vyjádření Fialy a Rakušana ČTK shání.

Babiš podle Schillerové vyzval a ještě vyzve Fialu k jednání, prostor k řešení situace podle ní je. "Pokud premiér bude Víta Rakušana stále držet ve funkci, tak do konce příštího týdne sesbíráme podpisy a vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě," řekla. Poslanecký klub ANO se na tom podle ní shodl jednomyslně. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že pokus o svržení kabinetu by nebyl úspěšný. Fialova vláda by mu čelila potřetí.

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda dnes na tiskové konferenci řekl, že hlavním výsledkem případného hlasování o nedůvěře by byla především ztráta zhruba jednoho a půl jednacího dne. "Výsledky jsou jasné předem, koalice si s tím dokáže poradit. Považoval bych to v této chvíli za zbytečné," řekl.

Pro hnutí ANO je podle Babiše zásadní, aby Fiala pochopil, že Rakušan je největším nebezpečím pro občany i koaliční vládu. Opoziční subjekt je přesvědčen o tom, že ministr vnitra byl nějakým způsobem součástí organizovaného zločinu v kauze Dozimetr, řekl Babiš. Rakušan podle expremiéra dlouhodobě předvádí mafiánské praktiky, má střet zájmů a na pozici nastoupil s cílem přikrýt zločineckou skupinu.

Představitelé koalice ve Sněmovně zdůrazňovali, že na samotném vlastnictví šifrovaného zařízení nevidí nic špatného. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše je jen potřeba důkladně vysvětlit okolnost, že stejný systém jako Rakušan používali lidé figurující v kauze Dozimetr. Vyloučil, že by mohli Piráti podpořit mimořádné projednávání této záležitosti. "Máme ve Sněmovně důležitější věci na práci než vést tento spor," uvedl.

Server iDNES.cz napsal, že Rakušan požádal o šifrovaný telefon po volbách do Sněmovny na podzim roku 2021 tehdejšího místopředsedu hnutí STAN a dlouholetého uživatele zařízení Stanislava Polčáka. Rakušan řekl, že telefon v podstatě nepoužíval mimo jiné proto, že po nástupu do funkce ministra vnitra disponuje jiným zabezpečeným způsobem komunikace. Zařízení si pořídil kvůli "reálnému podezření", že někdo odposlouchává prostory kanceláře. Informace ze schůzek v kanceláři se podle něj dostávaly velice rychle do veřejného prostoru, ačkoliv u nich bylo minimum lidí.

Rakušan na webu STAN o víkendu doplnil, že při skládání vlády panovaly obavy ze špehování ze strany bezpečnostní divize Agrofertu, který patří do Babišových svěřenských fondů. Babiš to dnes označil za sprostou a úmyslnou lež. "Doufám, že policie už začala konat, protože pan Rakušan páchá trestnou činnost a poškozuje práva jiných subjektů," uvedl.