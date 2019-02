Praha - Pokud březnový sjezd ČSSD nezvolí ministra zahraničí Tomáše Petříčka místopředsedou strany, zváží setrvání ve vládní funkci. Neúspěch na sjezdu by vnímal jako signál, že jeho politika nemá ve straně dostatečnou podporu. Petříček to řekl novinářům. Na sjezdu chce prosazovat moderní levicovou politiku, v případě zvolení místopředsedou by pak chtěl ve vládě razantněji prosazovat priority ČSSD vůči hnutí ANO.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) bude tento týden při své cestě do Spojených států usilovat o pozvání pro premiéra Andreje Babiše (ANO) i pro prezidenta Miloše Zemana do Bílého domu. Otevřenější dveře k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi ale podle něj má Babiš. Petříček to dnes řekl novinářům. V USA chce také jednat o energetice, kybernetické bezpečnosti nebo o společném přístupu ke konfliktům v Sýrii a v Afghánistánu.

"Já jsme přesvědčen, že je reálné, že se podaří domluvit schůzku na té nejvyšší úrovni. Mám signály, že tam ze strany amerických partnerů je zájem. Budu o tom hovořit s (americkým) ministrem (zahraničí Mikem) Pompeem tento týden v pátek," řekl Petříček. "Budu apelovat na americkou stranu, aby to byla schůzka na nejvyšší úrovni, je to na americké straně, koho pozvou do Bílého domu," doplnil. Jako reálnější ale vidí, že by pozvání dostal premiér Babiš.

Zeman o pozvání do Bílého domu dlouhodobě usiloval. Český prezident jako jeden z mála světových politiků veřejně podpořil Trumpa už během volební kampaně v roce 2016. Po Trumpově zvolení Hrad uvedl, že český prezident dostal pozvání na schůzku s novým americkým prezidentem na jaro 2017, setkání se ale dosud neuskutečnilo. Nedávno Zeman s odvoláním na velvyslance USA v ČR Stephena Kinga uvedl, že schůzka s jeho americkým protějškem je nepravděpodobná.

Petříček bude s Pompeem jednat i o konkrétních tématech pro případnou schůzku nejvyšších představitelů Česka a USA. "Bude to opět bezpečnost, bude to otázka vzájemného obchodu, otázka spolupráce v oblasti inovací, vědy a výzkumu," řekl. Kriticky zhodnotil vyjádření Babiše o tom, že nepotřebuje, aby mu česká diplomacie schůzku v Bílém domě sjednávala. "Já věřím, že i pan premiér ocení nakonec, že mu ministerstvo zahraničních věcí v tom pomůže," uvedl.

Babiš dnes při návštěvě Izraele řekl, že Petříčka nepověřoval, aby mu setkání s Trumpem dojednal. "Určitě pan Petříček nemá za úkol něco dojednávat. Pokud jsou nějaké schůzky, tak si je dojednávám sám," řekl novinářům. Lidové noviny v první polovině února napsaly, že Babiš po cestě do USA netouží. Podle deníku je důvodem nejistota premiéra, jaká by byla reakce Hradu na takovou cestu.

Petříček bude v USA jednat také o kybernetické bezpečnosti. Na dotaz, zda ho doprovodí zástupce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nebo českých bezpečnostních služeb odpověděl kladně, odmítl se ale vyjádřit k tomu, kdo to bude. NÚKIB v prosinci varoval před výrobky čínské komunikační společnosti Huawei, o jejich rizicích dlouhodobě mluví i Spojené státy.

Ministr se ale nechce zabývat pouze společností Huawei. "Budu s americkými protějšky řešit kybernetickou bezpečnost obecněji. Myslím, že to není jen o společnosti Huawei, je to o tom, jak chceme dlouhodobě zajistit ochranu naší kritické infrastruktury, našich komunikačních systémů. Pro nás je důležité, abychom hledali společné řešení, společnou strategii v rámci Evropské unie, potažmo i v NATO," řekl.

Český ministr bude v USA jednat také o energetice. Jednání se nemají týkat jen možné americké účasti na stavbě jaderných bloků v Česku, ale také zemního plynu. USA dlouhodobě kritizují projekt plynovodu Nord Stream 2, který má dopravovat ruský zemní plyn po dně Baltského moře do Německa. Podle Spojených států by to zvýšilo evropskou závislost na Rusku.

Tématem k jednání bude i spolupráce při řešení konfliktů v Sýrii a v Afghánistánu nebo postoj k jaderné dohodě s Íránem. Petříček ve shodě s evropskými politiky dohodu obhajuje, naopak USA tlačí na EU, aby od ní, stejně jako Washington, odstoupila.

Český ministr chce ve Spojených státech diskutovat i o česko-americké bilaterální spolupráci v inovacích a podnikání, o budoucnosti obchodu mezi USA a Evropou o transatlantické vazbě nebo o zapojení Washingtonu do globální spolupráce. Setká se rovněž s českými krajany.