Pokud někdo umí tyhle situace obracet, je to Real, řekl Guardiola

Madrid - Podle trenéra Pepa Guardioly středeční výhra fotbalistů Manchesteru City 2:1 na hřišti Realu Madrid v úvodním osmifinálovém duelu Ligy mistrů dokázala, že jeho tým může uspět na jakémkoliv stadionu. Zároveň věří, že triumf na Santiago Bernabéu pomůže "Citizens" do budoucna. Varuje však, že pokud někdo dokáže obrátit nepříznivé skóre z prvního duelu, je to právě "Bílý balet".

"Vyhrát na Santiago Bernabéu je velké zadostiučinění. Na takové výsledky nejsme zvyklí. Tohle dokazuje, že můžeme zvítězit kdekoliv. Náš klub byl nejdále v semifinále (v roce 2016, kdy vypadl s Realem). Výhra na Bernabéu je fantastická a doufáme, že nám v budoucnu pomůže k tomu, abychom si věřili," řekl Guardiola pro BT Sport.

Španělský celek vedl od 60. minuty zásluhou Isca, ale Gabriel Jesus a Kevin de Bruyne z penalty v rozmezí 78. až 83. minuty obrátili stav. "Los Blancos" dohrávali zápas bez vyloučeného kapitána Sergia Ramose.

"Podstatné je, jak jsme hráli. Přijeli jsme sem se snahou zvítězit a to se nám povedlo. Je to ale jen první část, nejsou to žádné tři body. Pokud někdo umí podobné situace obracet, je to právě Real Madrid," uvedl Guardiola.

Potěšilo ho, že "Citizens" na rozdíl od čtvrtfinále z roku 2018 s Liverpoolem a o rok později s Tottenhamem na stadionu soupeře skórovali. "Samozřejmě je to dobrý výsledek. Předtím jsme Liverpoolu ani Tottenhamu nedokázali dát gól. V téhle soutěži to chodí tak, že když jsme hráli nejlépe, zbytečně jsme inkasovali, a naopak. Když byl soupeř lepší, tak jsme skórovali. Takový je ale fotbal," prohlásil Guardiola.

Spokojený mohl být i s tím, že jeho svěřenci konečně proměnili pokutový kop. V Premier League se jim to od prosince nepovedlo čtyřikrát za sebou. "Kevin trénoval penalty a ukázal charakter a odhodlání. Děkujeme nejen jemu, ale i všem ostatním, kdo šli pokutový penaltu kopat, ať už ji dali, nebo ne. Vyžaduje to odvahu. Je super, že jsme proměnili penaltu zrovna v takovém utkání," konstatoval někdejší kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.

Odveta s Realem je na programu v úterý 17. března.