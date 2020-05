Pokud ligu zrušíme, obrovsky riskujeme účast v pohárech, říká šéf LFA

Praha - Pokud si fotbalové kluby na ligovém grémiu odhlasují, že se první liga kvůli pandemii nového koronaviru dohrávat nebude, hrozilo by Česku podle předsedy Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušana Svobody extrémní nebezpečí, že UEFA nepustí tuzemské týmy do příštího ročníku evropských pohárů. Upozornil, že v případě předčasného ukončení sezony přijde asociace o 80 až 90 milionů korun.

Díky uvolnění některých vládních opatření ligový výbor LFA na začátku týdne schválil znovuzahájení přerušené ligy od 25. května. Jelikož by se sezona přehoupla přes 30. červen, kdy za normálních okolností oficiálně končí, musí prodloužení 12. května odsouhlasit ligové grémium, tedy zástupci klubů. Ke schválení je od prvoligových klubů potřeba nadpoloviční počet z 16 hlasů.

"UEFA bude mít pochopení, když sezonu nedovolí dohrát vyšší moc. Ale rozhodně ne ve chvíli, kdy se někdo chová vypočítavě. Vystavujeme se extrémnímu nebezpečí, že nám nevezmou mužstva do příštího pohárového ročníku," řekl Svoboda v MF Dnes.

"Když nám stát vytvoří podmínky pro dohrání a my se toho dobrovolně zřekneme, obrovsky riskujeme. Nemůžeme na jednu stranu chtít od UEFA peníze za účast v pohárech a potom nerespektovat její doporučení," doplnil Svoboda.

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci v Česku podle něj v tuto chvíli není variantou, že by se dohrála jen základní část a nadstavba by se zrušila. "Pokud je možnost dohrát kompletní sezonu, tak by to u UEFA neprošlo. Odtrhnout nadstavbu bychom mohli v situaci, kdyby stát řekl, že můžeme začít až v červenci, a do začátku srpna bychom to nestihli. Ale pokud se situace nezhorší, věřím, že to nehrozí," prohlásil Svoboda.

"UEFA odložila Euro, zrušila reprezentační přestávky, přestupová okna posune. Všechno dělá kvůli tomu, aby se během července dalo dohrát. Když to nepůjde, může se o tom debatovat. Ale v Česku to jde. Tak proč měnit pravidla hry uprostřed sezony?" doplnil Svoboda.

Před znovuzahájením sezony LFA chystá plošné testování hráčů i členů realizačních týmů. "Kdy a v jaké frekvenci, ještě není stanoveno. Zaplatí to LFA. Může nás to stát miliony, hodně milionů," podotkl Svoboda.

Pokud by se liga nedokončila, LFA by podle něj přišla téměř o 100 milionů korun. "Když se liga nedohraje, přijdeme o 80, 90 milionů od partnerů jen pro tuto sezonu. A o další peníze přijdou kluby samotné," upozornil Svoboda.

V současnosti podle něj LFA mezi kluby rozděluje 239 milionů korun za sezonu. "Před dvěma lety to bylo zhruba 190 milionů, před čtyřmi 160. Za dobu, kdy jsem převzal odpovědnost za profesionální ligu, objem prostředků pro kluby vzrostl o 80 milionů na sezonu. Došlo ke zrušení oborové exkluzivity partnerů, což je další možnost, jak kluby mohou získat peníze," doplnil Svoboda.