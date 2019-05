Pokud Češi postoupí do semifinále, Praha bude promítat hokej

Praha - Praha vypíše výběrové řízení na firmu, která uspořádá na Staroměstském náměstí projekci semifinálového a finálového zápasu na mistrovství světa v hokeji. Projekce na tradičním místě budou pouze za předpokladu, že se česká reprezentace probojuje do této fáze turnaje. Zakázka by měla stát maximálně 1,14 milionu korun. Vyplývá to z materiálu, který projednají v pondělí pražští radní. Na náměstí se podle dokumentu vejde až 15.000 lidí.

"Letos patří reprezentace České republiky mezi favority na účast v nejužším výběru play-off, tedy v semifinále turnaje. Rovněž na základě dosavadních výsledků je toto možné důvodně předpokládat," píše se v materiálu.

Mistrovství světa začalo v pátek 10. května na Slovensku, semifinále a finále se odehrají v Bratislavě v sobotu 25. května a v neděli 26. května. Česká reprezentace zatím v bratislavské skupině vyhrála tři utkání ze čtyřech. O účasti v semifinále se rozhodne ve čtvrtečních vyřazovacích bojích.

Pokud by česká reprezentace v turnaji zvítězila, uspořádá městem vybraný dodavatel na Staroměstském náměstí rovněž přivítání hokejistů.

Na kolik přesně projekce vyjde, zatím není jasné, bude záležet na výsledku zmíněného tendru. Praha to zaplatí ze svého rozpočtu.