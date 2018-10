Praha - Pokud budou tři ze čtyř Čechů očkovaní proti chřipce, zemře ročně o 2000 lidí méně. Zároveň se ušetří stovky milionů korun, protože ubude kolem 5000 hospitalizací a desítky tisíc návštěv pohotovostí a praktických lékařů. Vyplývá to z propočtů farmakoekonoma Tomáše Doležala z Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment. Řekl to na odborné konferenci k problematice nepovinných očkování. Každoročně dají lékaři do souvislosti s chřipkou asi 1500 až 2000 úmrtí.

"Ve vyspělé zemi je chřipka jediným infekčním onemocněním, které se projeví na datech celkové úmrtnosti. Jde rozhodně o předčasná úmrtí. Na rozdíl třeba od úmrtí v době vlny veder, po němž následuje propad. Tam by k úmrtí v řádu týdnů stejně došlo," řekl vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Doležal počítal finanční dopady takzvané kvadrivalentní vakcíny, tedy očkování proti čtyřem typům chřipky. Nákladovou efektivitu farmakoekonomové počítají jako počet let kvalitního života navíc. "Kdybychom se dostali na 75procentní proočkovanost, tak se generuje za jednu sezónu 16.000 let kvalitního života na celou populaci navíc," popsal Doležal.

Nyní je očkovaných asi 30 procent seniorů a 16 procent rizikové populace, kam kromě seniorů patří zdravotníci a chronicky nemocní. V celé populaci je to necelých deset procent. Očkování proti chřipce tak podle Doležala zabrání už nyní stovkám úmrtí a tisícům hospitalizací a návštěv praktického lékaře.

Zdravotní pojišťovny by podle něj mohly za léčení rizikové populace ušetřit sto milionů korun za sezónu, u celé populace asi dvojnásobek. "Ušlý produkt z důvodu onemocnění zaměstnance je za jednu sezónu asi dvě miliardy korun proti stavu, kdy by polovina populace byla očkovaná," dodal Doležal. Vakcíny by stály ročně asi 800 milionů korun.

Epidemie chřipky přichází každoročně, většinou začíná v lednu. Odborníci doporučují očkování, které je nutné každoročně kvůli vývoji chřipkového viru, který v populaci koluje v několika podtypech. Pro seniory a chronické pacienty s nemocemi jako cukrovka, obezita nebo onemocnění srdce je chřipka mnohonásobně nebezpečnější než pro běžnou populaci.

Očkování není povinné a je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění jen rizikovým skupinám, ostatním pojišťovny na očkování přispívají. Vakcína stojí kolem 400 korun, aplikuje jí praktický lékař nebo speciální očkovací centrum.

Loni podle oficiálních statistik s vážným průběhem chřipky skončilo v nemocnici přes 660 lidí, z toho zhruba 260 v souvislosti s chřipkou zemřelo. Podle odborníků se ale do statistik všechny případy nedostanou. Je prý třeba je vynásobit deseti, aby alespoň přibližně popisovaly reálný stav.