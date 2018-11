Praha - Kouč Miloš Říha starší má za sebou premiéru na střídačce české hokejové reprezentace. Přestože skončila při vstupu do turnaje Karjala porážkou 2:3 se Švédskem, devětapadesátiletý Říha byl s výkonem týmu spokojený. Ocenil skvělou atmosféru v pražské Tipsport Areně, kam se národní mužstvo vrátilo poprvé od roku 2013, mrzelo ho jen, že jeho svěřenci nabídli Seveřanům dvě ze tří branek po zbytečných chybách.

"Já jsem spokojený, protože co jsme si řekli, to jsme plnili od první třetiny. Švédům jsme toho moc nedovolili. Předvedli jsme náročný hokej, vydrželi jsme bruslit i tu poslední třetinu, kdy jsme byli dokonce lepší. Škoda těch chyb. Z chyb, které jsme udělali, jsme byli i potrestáni. Ale pokud budeme takhle pracovat, tak se nám to vrátí. Musí se nám to vrátit," řekl Říha novinářům.

"Klukům děkuji, jen škoda, že jsme nevyrovnali, protože si to za ten boj a práci, kterou odvedli, zasloužili," dodal Říha.

Dvě individuální chyby domácích hráčů nabídly Švédům dva gólové brejky. "My jsme měli jeden. My jsme to ale nevytahovali a tohle zatím v taktice nedělali, abychom vytahovali hráče a čekali na brejkové situace. Nechtěli jsme dopustit, aby na nás ty brejky byly, ale bohužel po taktických chybách, kdy jsme nedostali kotouč přes modrou čáru, jsme Švédům dovolili, aby nám odskočili," uvedl Říha.

Přiznal, že měl trošku obavy, když viděl Švédy na tréninku a během rozbruslení. "Byl jsem v obavách s ohledem na to, že jsme se potkali na poslední chvíli, a také proto, že jsem si říkal, že jsme toho s tím náročným způsobem hokeje a taktikou naložili na kluky moc. Ale musím říct, že to ze mě spadlo a byl jsem spokojený s tím, co jsem viděl. Jen tam podle mého mělo být z naší strany více střel," konstatoval Říha.

První možnost trénovat národní tým si ale jinak užíval. "Chtěl jsem, aby kluci vyhráli. Ten první zápas byl pro mě takový emotivní, když jsem si vzpomněl na všechno, co stálo za tím, než jsem se k reprezentaci dostal... Byly v tom emoce," přitakal Říha.

"Švédové jsou dnes velmocí, která může postavit podle mého tak sedm mužstev na takovéhle úrovni. Pro nás je to další motivace. Nesmíme usnout z toho, jaký jsme s nimi odehráli zápas. Musíme jít dál, ještě více pracovat, nesmíme zůstat na místě. Budeme ten tým tvořit s tím, že nejdůležitější je pro nás až to finále v květnu," doplnil Říha.

Zápas se odehrál ve skvělé atmosféře před téměř deseti tisíci diváků. "Byl jsem mile překvapený, jaká tady byla atmosféra. A děkuji divákům, že jsme tady všichni takhle společně oslavili těch 110 let. I oni zaslouží potlesk. Myslím, že nikoho nemůže mrzet, že jsme prohráli. Fanoušci viděli, že kluci dřeli, že hráli, byli tam i technické věci, ale i srdíčko až do konce utkání. Nemůžeme říct, že by vyhrál lepší," uvedl Říha.

Bylo zřejmé, jak ho zápas čím dál více pohlcoval, impulzivní trenér se ocital čím dál blíže ledu. "To bylo i kvůli pokynům, neboť hala začala bouřit a hráči museli ty pokyny vstřebávat. Chtěli jsme jim poradit v těch přerušeních, připomenout jim, ať zopakují, co jsme trénovali. Některé ty fáze zahráli výborně, ale puk se k nám neodrazil. To štěstí jsme dnes neměli. Je ale určitě dobře, že na střídačce žijeme. Ten zápas mě vážně bavil," ujistil Říha.

Starosti mu dělalo jen zranění beka Vojtěcha Mozíka. "Možná neodletí do Finska. Dostal tam naražení, obnovilo se mu zranění zad a radši odešel do kabiny, nechtěli jsme to riskovat. Uvidíme zítra," dodal Říha.