Pokud bude trh s byty rok dva stagnovat, Central Group asi některé stavby odloží

Praha - Pokud bude trh s byty stagnovat delší dobu, tak by i největší český rezidenční stavitel zvažoval odkládání nových projektů. Šéf developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský ale doufá v to, že by se do dvou let mohly hypoteční sazby vrátit pod tři procenta, což by trh znovu nastartovalo. Zlevňování nových bytů kvůli rostoucím nákladům na stavbu neočekává. Kunovský to řekl na setkání Fórum Hospodářských novin a ČTK.

Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v srpnu vzrostla na 5,76 procenta a je nejvyšší od začátku roku 2010. Hypoteční úvěry se tak podle statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor meziročně propadly na 78 procent, což má na developery velký vliv.

"Zpomalení na nás dopadlo obrovským způsobem. V minulosti u nás kupovalo 50 procent lidí byty díky hypotéce, teď jsou to jednotky procent. Poptávka tady přitom je. Lidi chodí, projíždí webové stránky, ale odkládají rozhodnutí a čekají. Já bych reagoval podobně," řekl Kunovský.

Central Group neuvažuje o tom, že by zastavovalo stavby. "Vše, co se staví, to se dokončuje, ale teď nás čekají rok a půl až dva roky skutečně hubené časy," očekává Kunovský. Jeho společnost v současnosti vlastní v Praze kolem 1,5 milionu metrů čtverečních brownfieldů a pozemků určených k výstavbě, na kterých plánuje více než 30.000 nových bytů.

Kunovský připustil, že v případě delší stagnace uvažuje o odkládání nových projektů. "To je logická věc, vše financujeme z vlastních peněz a pokud například investujeme dvě miliardy a prodáte jeden byt, tak to raději možná něco odložíme," uvedl Kunovský. Dodal, že v momentu zlepšení situace je jeho společnost schopna postavit byty z připravených projektů do roku a půl.

V roce 2024 by podle Kunovského mohly hypotéky spadnout do pásma pod tři procenta, což považuje za psychologickou hranici. "Tady vidíme výrazné nakopnutí trhu. Až se zlevní hypotéky, tak se vrátí polovina lidí, která zájem o hypotéky má. Jsem velký optimista," řekl.

Nové byty, jejichž nabídková cena v Praze byla v letošním druhém čtvrtletí 152.051 korun za metr čtvereční, podle něj nezlevní. Důvodem jsou náklady na výstavbu od koupě pozemků, přes materiál, stavební práce a energie. "Dostupné bydlení bude, až bude dostatek bytů," dodal Kunovský. Podle něj průměrně trvá u velkých projektů získání stavebního povolení deset let.

Kunovský uvedl, že zlevnit by mohly starší byty. Rozdíl mezi cenou novostavby a staršího se podle něj pohybuje kolem deseti až 15 procent, což označil za nezdravě nízký rozdíl. Upozornil na to, že například panelové domy mají o polovinu vyšší energetickou náročnost než nové.

Central Group má ve výstavbě kolem 1500 bytů, letos zahájila stavby v Parkové čtvrti v Praze 3 a v Tesle Hloubětín v Praze 9. Společnost Central Group a.s., která je mateřskou společností a servisní organizací pro všechny firmy koncernu Central Group, měla loni podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin tržby 345,7 milionu korun, což je meziročně o 10,8 procenta více. Zisk za rok 2021 firmě klesl na 749,5 milionu korun, přičemž předloni činil 905,6 milionu korun.