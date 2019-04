Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nerezignuje, pokud ho státní zástupce v kauze Čapí hnízdo obžaluje. Předseda vlády to řekl deníku Mladá fronta Dnes (MfD). Zopakoval, že je to politický proces. Babiš je obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, policie ho ve středu navrhla obžalovat, návrh nyní posoudí žalobce. Údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu areálu Čapí hnízdo vyšetřovala policie déle než tři roky.

"Nerezignoval bych, protože od začátku tvrdím, že je to politický proces. Že kdybych nebyl v politice, tak nikdo o Čapím hnízdě neslyšel. Na mě se stále organizují nějaké aféry, které se někdo snaží tvořit z minulosti, je to 12 let stará věc," řekl listu. Za "absolutní skandál" považuje, že je v kauze obviněná i jeho rodina. "Je to neuvěřitelná prasárna," dodal.

Vedle Babiše, kterému hrozí až deset let vězení, čelí stíhání jeho žena Monika, švagr Martin Herodes i dcera Adriana Bobeková. Obviněni jsou také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Stíhání premiérova syna Andreje vyloučila policie koncem března k vlastnímu řízení.

Část opozice dává s kauzou Čapí hnízdo do souvislosti rezignaci ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO), který ve čtvrtek oznámil, že odejde k 30. dubnu. Ve funkci ho nahradí poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Marie Benešová, kterou nominoval Babiš. Hrad už potvrdil, že ji prezident jmenuje. Předseda vlády deníku řekl, že Benešovou zná dlouho. "V poslední době se vídáme u pana prezidenta," uvedl. Odmítl, že by v její cestě do vlády hrál roli Zeman.

Vedle Kněžínka skončí ke 30. dubnu v Babišově kabinetu i ministr dopravy Dan Ťok a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (oba za ANO). Zatímco Ťok se rozhodl k rezignaci sám, Nováková odchází na Babišovo přání.