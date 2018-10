Praha - Státní zástupce navrhl podmíněný trest pro policistu, který čelí obžalobě z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti kvůli tomu, že loni v červenci zahradil ujíždějícímu motorkáři cestu služebním autem. Muž, jenž měl v té době zákaz řízení, podle spisu nestihl zabrzdit a při srážce utrpěl vážná zranění. Policistovi hrozí až dvouleté vězení nebo zákaz činnosti.

Obhájce policisty navrhoval, aby byl jeho klient obžaloby zproštěn. Soudce Miroslav Rákosník vynese rozsudek ve 14:00.

Podle žalobce Michala Muravského policista autem nevytvořil zátaras, ale náhlou překážku, na kterou řidič motocyklu neměl šanci zareagovat. Použití donucovacího prostředku podle něj musí být výsledkem rozvahy. "V žádném případě nesmí být impulzivní reakcí na jednání jiného, jakkoliv je toto jednání zavrženíhodné," uvedl Muravský. Úvaha obžalovaného byla podle něho chybná.

Podle obhájce policisty Josefa Kopřivy si ale motorkář musel být vědom toho, že může k nějaké srážce dojít. "To, že jel 130, byla jeho volba a musel počítat s tím, že se mu v této rychlosti může něco přihodit," řekl právník. Doplnil, že podle něj byl motocyklista potenciálním vrahem. "On mohl kohokoliv během té jízdy zabít. Jak by se potom veřejnost tvářila, že policie nezakročila? Musel počítat s tím, že proti němu policie zasáhne," uvedl Kopřiva. Soudu navrhl, aby byl policista obžaloby zproštěn.

Právní zástupce motorkáře dnes u soudu žádal o shovívavost pro policistu. Ten by podle něj měl být uznán vinným, soud by ale měl od potrestání upustit. Zároveň také stáhl požadavek na náhradu škody pro zraněného muže.

Obžalovaný Šimon Vaic loni 16. července použil auto jako překážku, když chtěl zastavit motocyklistu, kterého podezříval z toho, že má platný zákaz řízení, a který na výzvy k zastavení nereagoval. Motorkář do auta narazil v rychlosti téměř 130 kilometrů v hodině, s těžkými zraněními skončil v nemocnici. Dva policisté v autě byli zraněni lehce. Policisté později zjistili, že zákaz řízení muž skutečně má, navíc řídil pod vlivem alkoholu.

Vaic dnes novinářům řekl, že za svým zákrokem stojí. V závěrečné řeči uvedl, že jednal v zájmu společnosti. K soudu přišly policistu podpořit desítky kolegů. Od rána postávali před budovou soudu v ulici 28. pluku. Někteří z nich měli na znamení solidarity na pažích uvázané modré stuhy. Část z nich se účastnila i soudního jednání, zbylí, kteří se do jednací síně nevešli, čekali na chodbě. Podle svolavatele shromáždění Aleše Lehkého bude mít rozhodnutí soudu vliv na budoucí práci policistů.

Vaicovi v posledních dnech vyjádřili podporu vedení Policie ČR, policejní prezident Tomáš Tuhý i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v úterý odmítla, že by policistu účelově kriminalizovala. Odvolala se při tom na znalecký posudek, podle kterého nemohl motorkář policejní auto do poslední chvíle vidět, protože vjelo do směru jízdy motocyklu zpoza středové stěny tunelu.