Pokračuje skupina o záchranu, Příbram může sestoupit

Praha - Po přestávce způsobené koronavirovou nákazou a karanténou u fotbalistů Karviné se ve čtvrtek znovu rozjede skupina o záchranu nadstavbové části první ligy. V předposledním čtvrtém kole, které se původně mělo hrát 4. července, se může rozhodnout o sestupu Příbrami. Poslední tým tabulky hostí Teplice, Opavu doma čeká Olomouc a Karviná se přestaví ve Zlíně. Všechny tři zápasy mají výkop v 18:00.

Profesionální kluby na ligovém grémiu odsouhlasily i zrušení baráže, takže pokud se skupina o záchranu dokončí, sestoupí letos z nejvyšší soutěže pouze jeden tým a z druhé ligy postoupí tři celky - vítězné Pardubice, Zbrojovka Brno a Dukla Praha. Kdyby se skupina o záchranu nedohrála, z první ligy nikdo nesestoupí a z druhé půjdou mezi elitu Pardubice a Brno. V každém případě bude příští sezonu nejvyšší soutěž hrát 18 mužstev.

"Vedení soutěže se rozhodlo to dohrát takto, proto se to dohraje na hřišti a my jsme připraveni se zachránit," řekl asistent trenéra Příbrami Pavel Horváth.

Olomouc, Teplice a Zlín si zajistily prvoligovou příslušnost už před přerušením skupiny o záchranu a hráči měli dovolenou. Karviná drží čtvrté místo v šestičlenné tabulce, které by za normálních okolností znamenalo účast v baráži. Slezané mají dvoubodový náskok na předposlední Opavu a poslední Příbram.

Ta může po dvouletém účinkování mezi elitou sestoupit do druhé ligy, pokud podlehne Teplicím a současně Opava porazí Olomouc a Karviná uhraje minimálně remízu ve Zlíně. Středočechy v případě bodové rovnosti se slezskými soupeři limituje nejhorší postavení v tabulce po základní části.

"Dohrání ligy je pro nás neznámou, nedokážu odhadnout, v jakém rozpoložení a sestavě přijedou Teplice, jak bude Karviná připravena, když nemohla trénovat, pro ně to musí být také složité," konstatoval Horváth, jehož svěřenci mají sezonu uzavřít v neděli právě na stadionu Karviné. Příbramští v posledních pěti ligových utkáních Teplice neporazili, ale doma Severočechům nepodlehli pětkrát za sebou.

V Karviné se nemoc covid-19 objevila u čtyř hráčů a jednoho člena vedení a všichni v klubu museli od 2. července do karantény. "Kluci dva týdny nemohli doma dělat téměř nic, nikdo takovou situaci nikdy nezažil. Nevím, co to s námi udělá," upozornil karvinský kouč Juraj Jarábek.

"Ale jsem pevně přesvědčený, že i přes tréninkový výpadek a pouze šestidenní přípravu se kluci na poslední dva zápasy, které definitivně rozhodnou, kvalitně připraví a dají do toho vše," přidal slovenský trenér. Slezané v nejvyšší soutěži porazili Zlín třikrát po sobě.

Mnohem delší přípravu absolvovala Opava. "Měli jsme tří až čtyřdenní těžké bloky a vždy jsme dali i dva dny volno, aby si kluci také odpočinuli. Teď už trénujeme pátý šestý den v kuse," uvedl asistent trenéra Opavy Radoslav Kováč. "Olomouc měla 14 dní dovolenou, přijedou sem a v jakém stavu budou, vůbec netuším. Dívám se ale hlavně na to, co můžu ovlivnit - to je náš výkon," dodal bývalý olomoucký obránce. Opavští doma v lize zvítězili nad Sigmou dvakrát v řadě 2:1.

Statistické údaje před 4. kolem nadstavby o záchranu: SFC Opava (v tabulce: 15.) - Sigma Olomouc (11.) Výkop: čtvrtek 23. července, 18:00. Rozhodčí: Pechanec - Vlček, Hock - Rejžek (video). Bilance: 20 5-5-10 25:32. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Harazim, Hošek, Hnaníček, Žídek, Helešic - Souček, Zavadil, Řezníček - Dordič, Juřena. Olomouc: Reichl - Radek Látal, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Daněk, Chytil, Zmrzlý, Falta - Yunis. Absence: Hrabina (2 ŽK), Schaffartzik (zranění), Jursa, Šrom, Rychlý, Hošek (všichni nejistý start) - Houska (2 ŽK), Buchta (konec kariéry), Kerbr, Beneš (oba nejistý start), Disciplinární ohrožení: Harazim, Helešic, Hošek - González, Radek Látal, Zmrzlý (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Dedič (4) - Houska, Jemelka, Nešpor (všichni 3). Zajímavosti: - Opava prohrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Opava poslední 2 domácí ligové zápasy s Olomoucí vyhrála a v obou případech 2:1 - Opava vyhrála jediné z posledních 10 kol, z posledních 4 ligových zápasů ale 3x neprohrála - Opava v posledních 2 kolech remizovala 0:0 - Opava doma prohrála jediné z posledních 6 ligových utkání, přesto je na svém hřišti nejhorším týmem soutěže - Opava má se 17 góly nejhorší útok ligy - Olomouc v posledních 2 kolech neprohrála - Olomouc vyhrála jediné z posledních 5 venkovních ligových utkání - Olomouc je s 13 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - jeden z dvojice trenérů Opavy Kováč začínal hráčskou kariéru v Olomouci, kouč Hanáků Radoslav Látal zase vedl Opavu 1. FK Příbram (16.) - FK Teplice (12.) Výkop: čtvrtek 23. července, 18:00. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkát - Houdek (video). Bilance: 42 9-12-21 33:61. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Příbram: Melichar - Kvída, Dramé, Kingue, Cmiljanovič - Tregler, Rezek - Škoda, Zorvan, Antwi - Slepička. Teplice: Němeček - Nazarov, Čmovš, Shejbal, Mareček - Černý, Žitný, P. Mareš, Trubač, Radosta - Řezníček. Absence: Polidar (2 ŽK), Sehit, Yilmaz (oba koronavirová opatření v Turecku), Nový (nejistý start) - Knapík (zranění), Ljevakovič, Kučera, Hyčka, J. Mareš (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Díl, Pazdera, Rezek, Slepička, Soldát - J. Mareš, Nazarov (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (7) - Řezníček (12). Zajímavosti: - Příbram v lize Teplice 5x za sebou neporazila, poslední vzájemný zápas v závěrečném kole základní části v polovině června prohrála 0:4 - Příbram doma v lize s Teplicemi 5x po sobě neprohrála, 3 z 5 zápasů skončily remízou 1:1 - Příbram prohrála jediné z 3 utkání v nadstavbě a inkasovala v nich jediný gól - Příbram doma vyhrála 2x za sebou a získala tam 21 z celkových 25 bodů v ligové sezoně - Příbram má s 55 góly nejhorší obranu ligy - Teplice poslední 4 kola neprohrály (z toho 3 výhry) a 3x daly 4 branky - Teplice venku v lize 9x za sebou nevyhrály a získaly tam jen 11 z celkových 38 bodů - asistent trenéra Příbrami Horváth hrával v Teplicích - Moulis (Teplice) si může připsat 100. ligový start - Hyčka (Teplice) dnes slaví 30. narozeniny - Řezníček (Teplice) má na kontě 12 gólů v ligové sezoně a ztrácí 2 branky na první místo tabulky střelců Fastav Zlín (13.) - MFK Karviná (14.) Výkop: čtvrtek 23. července, 18:00. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Flimmel - Orel (video). Bilance: 8 3-0-5 7:14. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Simerský - Matejov, Hlinka, Martínez, Conde, Fantiš - Jawo, Janetzký. Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Smrž, Janečka, Mangabeira - Ba Loua, Lingr, Taiwo. Absence: Vraštil (rekonvalescence) - Qose (2 ŽK), Moravec, Petráň (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Džafič - Guba, Rundič, Šindelář, Taiwo (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (9) - Lingr (7). Zajímavosti: - Karviná vyhrála poslední 3 vzájemné ligové zápasy a pokaždé minimálně o 2 góly - v 8 vzájemných ligových zápasech ani jednou nebyla remíza - Zlín vyhrál 3 ze 4 domácích ligových duelů s Karvinou - Zlín si v nadstavbě připsal 2 výhry a porážku - Zlín doma v lize 3x za sebou zvítězil a inkasoval jediný gól - Karviná 9 kol po sobě nevyhrála - Karviná venku v lize 11x za sebou nevyhrála a poslední 4 zápasy tam prohrála Tabulka skupiny o záchranu: 1. Olomouc 33 9 13 11 39:40 40 2. Teplice 33 9 11 13 37:51 38 3. Zlín 33 9 6 18 30:52 33 4. Karviná 33 5 12 16 25:46 27 5. Opava 33 5 10 18 17:50 25 6. Příbram 33 6 7 20 21:55 25