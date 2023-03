Pokračuje rekonstrukce zámku v Přílepech, obec jej plánuje otevřít na podzim

Přílepy (Kroměřížsko) - Řemeslníci pokračují v loni zahájené rekonstrukci zámku v Přílepech na Kroměřížsku. Bude v něm společenský sál, do historické budovy z poloviny 19. století se přestěhují také kanceláře obecního úřadu nebo knihovna. Opravenou památku chce obec otevřít letos na podzim. Náklady na současné opravy zámku činí přibližně 35 milionů korun. Zhruba 15 milionů korun pokryje dotace ze Státního fondu podpory investic, z něhož obec čerpá také bezúročný úvěr deset milionů korun, řekla dnes ČTK starostka Ivana Sehnalová (BEZPP, za Sdružení pro Přílepy).

Fotogalerie

Práce se týkají především vnitřních prostor patrového zámku, který od 90. let minulého století chátral. V přízemí bude lidem sloužit společenský sál s přísálím pro podávání občerstvení. Podobné zázemí dosud místním podle starostky chybělo. Sál bude možné využít například pro svatební obřady nebo plesy. "Pro pořádání svateb a kulturních akcí je většinou využíváno prostředí zámeckého parku. A tady plynule navážeme," řekla Sehnalová.

Z budovy obecního úřadu se na zámek přestěhují také kanceláře a knihovna, zázemí na něm budou mít i místní spolky. Součástí prací je vybudování nových rozvodů inženýrských sítí nebo rekonstrukce historického vstupu do zámku. "Momentálně provádíme drenáž kolem zámku kvůli vlhkosti. Nahoře se lijí podlahy, přes ně se bude dělat linoleum," řekl dnes ČTK pracovník stavební firmy. V hlavním sále a malém sále v přízemí podle něj budou parkety.

Další peníze uvolní obec na vybavení interiérů nábytkem. Chystá také obnovu některých historických prvků, na kterou mohou lidé přispět prostřednictvím veřejné sbírky vyhlášené v roce 2018. Podrobnosti o ní jsou uvedeny na webových stránkách obce, na transparentním účtu se podle starostky dosud sešlo přes půl milionu korun.

V druhé polovině letošního roku chtějí Přílepy zahájit rekonstrukci hospodářské budovy v předzámčí. Odhadované náklady přesahují 40 milionů korun, dotace z Integrovaného regionálního programu činí téměř 30 milionů korun. Do objektu se po skončení úprav přestěhuje z obecního úřadu mateřská škola. Její kapacita se zvýší ze současných 28 na 48 dětí. „Z budovy obecního úřadu bude do budoucna hasičská zbrojnice a zázemí pro obecní zaměstnance a techniku,“ řekla starostka.

Do budoucna připravuje obec také rekonstrukci fasády zámku nebo úpravu zpevněných ploch v jeho okolí. Už v roce 2019 investovala přibližně šest milionů korun do opravy střechy.

Novorenesanční zámek s hranolovou věží obklopený hodnotným parkem byl na místě někdejší tvrze vystavěn v roce 1852 rodem Seilernů. Po druhé světové válce byl zestátněn. Od 50. do poloviny 80. let minulého století sloužil zámek jako porodnice, v níž přišlo na svět téměř 21.000 dětí. Gynekologicko-porodnické pracoviště v budově fungovalo do roku 1994, od té doby je nevyužívaná. Obec, v níž žije zhruba tisíc lidí, zámek získala v druhé polovině 90. let a řadu let pro ni hledala využití.